Irina Loghin, schimbare radicală de look. Cum arată cântăreața după ce s-a tuns scurt

Irina Loghin, una dintre cele mai iubite voci ale muzicii populare românești, a șocat publicul cu o schimbare de look spectaculoasă. Artista, în vârstă de 86 de ani, a apărut recent cu o tunsoare scurtă, renunțând la părul lung, bogat și impecabil coafat care i-a definit imaginea de-a lungul decadelor.

Cu o carieră impresionantă de peste șase decenii, zeci de albume și mii de spectacole, Irina Loghin este considerată un adevărat simbol al folclorului autentic românesc. Noua tunsoare nu a fost însă un gest impulsiv: artista a luat decizia după consultarea cu medici, considerând că este momentul potrivit pentru această schimbare. „Am avut mare curaj să mă tund, să îmi tai podoaba capilară. Dar nu întâmplător, pentru că am fost la un consult la un medic în care am încredere și mi-a recomandat niște pufuri, un fel de ser, ca să-l regenerez”, a transmis artista.

Irina Loghin se simte bine cu noul look

Deși este o transformare radicală, Irina Loghin mărturisește că se simte bine cu noul look și, deși poate nu este cea mai comodă coafură, se bucură de aerul proaspăt și modern pe care îl oferă tunsoarea scurtă. Această schimbare demonstrează că, indiferent de vârstă, poți să îți reinventezi stilul și să surprinzi publicul într-un mod pozitiv. „Crește foarte repede, dar nu-mi displace nici așa. Am purtat scurt și în tinerețe, chiar foarte scurt. Nu e o problemă, crește la loc”, a adăugat aceasta, cu umorul și optimismul care o caracterizează.

Irina Loghin, o legendă vie a muzicii populare

Irina Loghin rămâne una dintre cele mai iubite voci din România, arată un sondaj realizat recent de INSCOP Research. Se pare că majoritatea românilor au un artist preferat, iar cântăreața din generația de aur se află printre cei mai menționați.

Irina Loghin, 86 de ani, este o voce emblematică a folclorului românesc, cunoscută și apreciată pe tot teritoriul țării. Cu o carieră de peste șase decenii, Irina Loghin continuă să fie un simbol al muzicii tradiționale românești și o prezență constantă în preferințele publicului, iar numele ei încă aduce emoție și respect.

Prezența ei în topul preferințelor din 2025 confirmă că muzica tradițională românească continuă să aibă un loc de cinste în inimile oamenilor.