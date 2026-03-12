Noul film românesc a avut parte de o premieră de gală în Spania, pentru că se dorește ca pelicula să ajungă și în cinematografele din alte țări, fiind o producție în limba engleză.

Libertatea a stat de vorbă cu Olivia Odăianu despre cartea și filmul „Acel Martie”, astfel că am aflat că Irina Margareta Nistor a jucat un rol important în povestea care a dus la crearea peliculei.

„Romanul «Acel Martie» a fost publicat în anul 2022 și a ajuns în zona cinematografiei într-un mod foarte frumos. Criticul de film Irina Margareta Nistor a citit cartea, i-a plăcut și a recomandat-o mai departe. Așa a ajuns romanul la regizorul Iura Luncașu, care, după lectură, a fost la rândul lui foarte atras de poveste. De acolo lucrurile au evoluat natural către proiectul filmului «That March».

Colaborarea cu Iura Luncașu a pornit, practic, de la această recomandare și de la faptul că romanul l-a convins ca material cinematografic. După ce a citit cartea și a văzut potențialul vizual, discuțiile au continuat firesc spre dezvoltarea filmului. Castingul a fost realizat în echipă, dar regizorul a avut rolul esențial în alegerea finală a actorilor, pentru că el construiește universul vizual și tonul interpretării”, a spus Olivia Odăianu în exclusivitate pentru Libertatea.

Am fost curioși ce este diferit în film, față de carte, astfel că autoarea romanului „Acel Martie”, care este și prezentatoarea la postul de televiziune Metropola, ne-a răspuns sincer.

„Există câteva diferențe importante între carte și film. În roman, acțiunea se petrece în Monte Carlo, în timp ce filmul a fost filmat în Spania, ceea ce a adus o altă atmosferă vizuală. Personajul Anabel, de exemplu, în carte nu era agent sub acoperire, ci o tânără obișnuită, iar această schimbare influențează dinamica poveștii. De asemenea, Vlad avea în roman o fetiță împreună cu soția lui, în timp ce în film cuplul nu are copii. Sunt adaptări făcute pentru ritm și construcția cinematografică.

Cei care văd filmul merită să citească și cartea pentru că vor descoperi versiunea originală a personajelor și relațiilor, cu mai multă profunzime psihologică și detalii emoționale. Iar cei care au citit cartea vor avea o experiență nouă privind filmul, pentru că adaptarea aduce surprize, diferențe și o altă energie narativă. Practic sunt două perspective complementare asupra aceleiași povești”, a adăugat Olivia Odăianu.

Întrebată dacă va urma o continuare pentru romanul și filmul „Acel Martie”, prezentatoarea de la Metropola TV a dezvăluit că își dorește să scrie o continuare pentru poveste.

„Da, există această posibilitate, mai ales că romanul «Acel Martie» se încheie cu «Va urma», tocmai pentru că am gândit povestea ca având continuitate. Intenționez să scriu partea a doua, în care unele fire narative vor fi dezvoltate și vor apărea noi răsturnări de situație. În funcție de evoluția filmului «That March» și de interesul publicului, nu este exclus ca această continuare literară să devină și ea un proiect cinematografic”, a mai spus scriitoarea în exclusivitate pentru Libertatea.

Olivia Odăianu ne-a spus că a mai scris încă o carte care speră să ajungă subiect de film: „Am mai scris și romanul «Un Singur Motiv», un thriller polițist care își așteaptă, la rândul lui, parcursul către ecranizare. Cred că fiecare poveste puternică are șansa ei în cinema, iar dacă va exista interes, mi-ar plăcea foarte mult ca și acest proiect să ajungă film!”.

