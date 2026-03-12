Noul film românesc a avut parte de o premieră de gală în Spania, pentru că se dorește ca pelicula să ajungă și în cinematografele din alte țări, fiind o producție în limba engleză.

Libertatea a stat de vorbă cu Olivia Odăianu despre cartea și filmul „Acel Martie”, astfel că am aflat că Irina Margareta Nistor a jucat un rol important în povestea care a dus la crearea peliculei.

„Romanul «Acel Martie» a fost publicat în anul 2022 și a ajuns în zona cinematografiei într-un mod foarte frumos. Criticul de film Irina Margareta Nistor a citit cartea, i-a plăcut și a recomandat-o mai departe. Așa a ajuns romanul la regizorul Iura Luncașu, care, după lectură, a fost la rândul lui foarte atras de poveste. De acolo lucrurile au evoluat natural către proiectul filmului «That March».

Colaborarea cu Iura Luncașu a pornit, practic, de la această recomandare și de la faptul că romanul l-a convins ca material cinematografic. După ce a citit cartea și a văzut potențialul vizual, discuțiile au continuat firesc spre dezvoltarea filmului. Castingul a fost realizat în echipă, dar regizorul a avut rolul esențial în alegerea finală a actorilor, pentru că el construiește universul vizual și tonul interpretării”, a spus Olivia Odăianu în exclusivitate pentru Libertatea.

Irina Margareta Nistor (centru) și Olivia Odăianu (dreapta)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 31

Am fost curioși ce este diferit în film, față de carte, astfel că autoarea romanului „Acel Martie”, care este și prezentatoarea la postul de televiziune Metropola, ne-a răspuns sincer.

„Există câteva diferențe importante între carte și film. În roman, acțiunea se petrece în Monte Carlo, în timp ce filmul a fost filmat în Spania, ceea ce a adus o altă atmosferă vizuală. Personajul Anabel, de exemplu, în carte nu era agent sub acoperire, ci o tânără obișnuită, iar această schimbare influențează dinamica poveștii. De asemenea, Vlad avea în roman o fetiță împreună cu soția lui, în timp ce în film cuplul nu are copii. Sunt adaptări făcute pentru ritm și construcția cinematografică.

Cei care văd filmul merită să citească și cartea pentru că vor descoperi versiunea originală a personajelor și relațiilor, cu mai multă profunzime psihologică și detalii emoționale. Iar cei care au citit cartea vor avea o experiență nouă privind filmul, pentru că adaptarea aduce surprize, diferențe și o altă energie narativă. Practic sunt două perspective complementare asupra aceleiași povești”, a adăugat Olivia Odăianu.

Întrebată dacă va urma o continuare pentru romanul și filmul „Acel Martie”, prezentatoarea de la Metropola TV a dezvăluit că își dorește să scrie o continuare pentru poveste.

„Da, există această posibilitate, mai ales că romanul «Acel Martie» se încheie cu «Va urma», tocmai pentru că am gândit povestea ca având continuitate. Intenționez să scriu partea a doua, în care unele fire narative vor fi dezvoltate și vor apărea noi răsturnări de situație. În funcție de evoluția filmului «That March» și de interesul publicului, nu este exclus ca această continuare literară să devină și ea un proiect cinematografic”, a mai spus scriitoarea în exclusivitate pentru Libertatea.

Olivia Odăianu ne-a spus că a mai scris încă o carte care speră să ajungă subiect de film: „Am mai scris și romanul «Un Singur Motiv», un thriller polițist care își așteaptă, la rândul lui, parcursul către ecranizare. Cred că fiecare poveste puternică are șansa ei în cinema, iar dacă va exista interes, mi-ar plăcea foarte mult ca și acest proiect să ajungă film!”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nimeni nu o știa, dar acum, mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, la 87 de ani tocmai a făcut un anunț care a amuțit România. Ce a dezvăluit despre fiul ei în urmă cu scurt timp: „Cât trăiesc eu...”
Viva.ro
Nimeni nu o știa, dar acum, mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, la 87 de ani tocmai a făcut un anunț care a amuțit România. Ce a dezvăluit despre fiul ei în urmă cu scurt timp: „Cât trăiesc eu...”
ULTIMA ORĂ / Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Unica.ro
ULTIMA ORĂ / Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
Elle.ro
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
gsp
„Cea mai frumoasă fată din lume”, fiica fostului internațional din Premier League, s-a logodit la 20 de ani de la fotografia-eveniment
GSP.RO
„Cea mai frumoasă fată din lume”, fiica fostului internațional din Premier League, s-a logodit la 20 de ani de la fotografia-eveniment
Cadou de jumătate de milion de dolari pentru Jutta Leerdam! Reacția celebrei patinatoare a devenit virală. Iată ce a primit sportiva
GSP.RO
Cadou de jumătate de milion de dolari pentru Jutta Leerdam! Reacția celebrei patinatoare a devenit virală. Iată ce a primit sportiva
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Avantaje.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună: Proiectul care îi reunește pe cei doi actori după 15 ani de la serialul „Suleyman Magnificul”
Tvmania.ro
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună: Proiectul care îi reunește pe cei doi actori după 15 ani de la serialul „Suleyman Magnificul”

Alte știri

Ce îi cere Sorin Grindeanu lui Ilie Bolojan: bugetul pentru 2026 urmează să fie adoptat | VIDEO
Știri România 15:58
Ce îi cere Sorin Grindeanu lui Ilie Bolojan: bugetul pentru 2026 urmează să fie adoptat | VIDEO
Conacul Drahneilor se vinde cu 1.200.000 de euro. Cât costă un sat cu 6 case tradiționale restaurate în Maramureș
Știri România 15:38
Conacul Drahneilor se vinde cu 1.200.000 de euro. Cât costă un sat cu 6 case tradiționale restaurate în Maramureș
Parteneri
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Adevarul.ro
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
„Meciul generațiilor” a fost mutat din cauza războiului! Ce se întâmplă cu partida ce s-ar putea juca în finala Cupei Mondiale
Fanatik.ro
„Meciul generațiilor” a fost mutat din cauza războiului! Ce se întâmplă cu partida ce s-ar putea juca în finala Cupei Mondiale
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Elle.ro
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Care este clasamentul juraților de la „Chefi la cuțite” până acum, după 6 amulete. Topul decide câți concurenți va avea fiecare echipă
Stiri Mondene 15:15
Care este clasamentul juraților de la „Chefi la cuțite” până acum, după 6 amulete. Topul decide câți concurenți va avea fiecare echipă
Daciana Sârbu a descoperit cine și-a făcut cont pe TikTok în numele ei: „Avea 2.000 de urmăritori. Este un pericol”
Stiri Mondene 14:29
Daciana Sârbu a descoperit cine și-a făcut cont pe TikTok în numele ei: „Avea 2.000 de urmăritori. Este un pericol”
Parteneri
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
TVMania.ro
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
Noi descoperiri grave pe plaje, după cazul rezervorului de gaz îngropat
ObservatorNews.ro
Noi descoperiri grave pe plaje, după cazul rezervorului de gaz îngropat
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Parteneri
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
Parteneri
Audierile CSM pentru conducerea Parchetului General. Cristina Chiriac: „Nu pretind că am toate cunoștințele necesare, dar când voi fi numită Procuror General voi învăța”
Mediafax.ro
Audierile CSM pentru conducerea Parchetului General. Cristina Chiriac: „Nu pretind că am toate cunoștințele necesare, dar când voi fi numită Procuror General voi învăța”
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Wowbiz.ro
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„Am rămas doar noi” Ultima apariție a trupei Holograf înainte de moartea lui Mugurel Vrabete
Wowbiz.ro
„Am rămas doar noi” Ultima apariție a trupei Holograf înainte de moartea lui Mugurel Vrabete
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Iulian „Mugurel” Vrabete, basistul trupei Holograf, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani
KanalD.ro
Iulian „Mugurel” Vrabete, basistul trupei Holograf, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani

Politic

Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” / Cele trei domenii majore de cooperare I VIDEO
LiveText
Politică 16:10
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” / Cele trei domenii majore de cooperare I VIDEO
România și Ucraina au semnat un parteneriat privind producția comună de drone
Politică 16:09
România și Ucraina au semnat un parteneriat privind producția comună de drone
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Are bani Dan Şucu să ducă Rapidul în Champions League?! “Va merge până la capăt!”
Fanatik.ro
Are bani Dan Şucu să ducă Rapidul în Champions League?! “Va merge până la capăt!”
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața