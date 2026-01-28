În același show a defilat și top modelul internațional Coco Rocha, una dintre cele mai influente figuri ale modelingului contemporan.

În vârstă de 18 ani, Irina Motoc este singurul model român prezent pe podiumul uneia dintre casele de haute couture incluse în calendarul oficial al Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

Aceasta a fost descoperită de MUR Models la doar 11 ani și jumătate. După 8 ani de pregătire, antrenament și dezvoltare profesională, Irina se remarcă astăzi printr-o carieră solidă, fiind prezentă constant în festivalurile de modă din marile capitale ale lumii.

Irina Motoc a defilat, în sezoanele ready-to-wear, pentru nume importante ale modei internaționale, precum Giorgio Armani, Dhruv Kapur, Francesca Liberatore și Daniela Gregis.

La Milano, manechinul a urcat pe podium pentru a prezenta creațiile regretatului designer Giorgio Armani, în cadrul „Milano Fashion Week”, iar apariția tinerei a surprins pe toată lumea.

