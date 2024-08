O mulțime de momente surprinzătoare au avut loc anul acesta în cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, începând cu concertul susținut de Celine Dion la deschidere și încheind cu cascadoria actorului Tom Cruise la ceremonia de încheiere, care a avut loc duminică, 11 august.

Totodată, și românca Irina Nicolae a oferit un moment special în cadrul unei gale de la Jocurile Olimpice 2024. La Judo Gala 2024, Irina Nicolae a cântat alături de cântărețul italian Al Bano. Au urcat împreună pe scenă și au interpretat melodia „Felicità”. Îmbrăcată într-o rochie deschisă la culoare, fosta cântăreață din trupa ASIA și-a arătat încă o dată talentul.

Momentul a fost surprins de jurnalistul Andrei Nourescu, care a postat pe contul lui de Instagram interpretarea româncei alături de artistul italian de renume. Totodată, la eveniment a fost prezentă și Nadia Comăneci.

În momentul în care l-a văzut pe Al Bano, Nadia Comăneci l-a îmbrățișat. Atunci a apărut și Irina Nicolae, care l-a pupat pe artist.

Irina Nicolae e căsătorită cu Marius Vizer, președinte al Federației Internaționale de Judo

Irina Nicolae, fosta membră a trupei A.S.I.A., a vorbit deschis în paginile revistei VIVA! despre viața ei în Ungaria, unde s-a stabilit acum 15 ani. Artista trăiește în Budapesta și se declară extrem de împlinită în acest moment al vieții sale.

Artista a dezvăluit că viața în Budapesta este plină de satisfacții și că se simte foarte bine în capitala Ungariei. „Budapesta este un oraș superb și îl recomand, din suflet, tuturor. E pentru toți și toate. Viața mea se învârte în jurul familiei și al muncii mele”, a spus Irina.

Întrebată cum este viața ei în Budapesta, fosta membră a trupei A.S.I.A. a mărturisit că are și aici o mulțime de oameni cu care se înțelege foarte bine și cu care se vede frecvent în oraș. „Sigur că am prieteni, și de aici, și de afară, care mă vizitează des, nu mulți, dar buni! Viața mea socială este una liniștită, nu merg în cluburi sau discoteci, dar ies zilnic cu familia sau prietenii la masă, sau în locuri destinate copiilor, la expoziții, la cinema, la operă, la musicaluri, la evenimente la care soțul este invitat. Am o viață plină și activă!”, a declarat Irina Nicolae pentru viva.ro.

Foto: Captură video Instagram Andrei Nourescu

