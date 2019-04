„Poem este o piesă pe care am scris-o cu mare drag. La filmări a fost o energie aparte, ne-am simțit foarte bine cu toții. Este al doilea featuring cu Irina și cred că a ieșit ceva tare frumos! Sper că publicul se va regăsi în mesajul acestei melodii și că aceasta va aduce zâmbete pe buzele multora”, a declarat artistul The Motans.

„Îmi place să lucrez cu Denis. Îmi place să-i cânt versurile. Când am auzit piesa, am știut că voi cânta pe ea, am simțit de la început. Sper să vă placă și vouă cum ne plac și nouă atât piesa, cât și clipul video”, a declarat Irina Rimes. Odata cu lansarea piesei, The Motans și Irina Rimes pregătesc surprize inedite pentru public. Nu le rata – urmărește hashtag-urile #surprizeinfamilie și #meritisafiisurprins pe canalele de social media ale artiștilor.

Citește și

VIDEO | Interviu cu comisarul european pentru Educație, Tibor Navracsics. Cum poate sistemul de învățământ să îi pregătească pe elevi pentru piața muncii actuală, nu pentru cea din trecut

Citește mai multe despre Irina Rimes, piesa și poem pe Libertatea.