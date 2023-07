Irina Rimes s-a destăinuit: „Dacă am avea un copil, l-am crește în România, nu în Franța". Care este motivul

Irina Rimes, 31 de ani, i-a povestit lui Mihai Morar în cadrul podcast-ului acestuia „Fain și simplu” cum a trecut peste relațiile toxice din viața ei, trăgând învățături și updatându-și existența după acestea. În prezent, cântăreața are o relație frumoasă, conform propriilor declarații, cu un artist, muzician și el, francezul David Goldcher, alături de care este de doi ani.

Irina și David fac naveta între București și sudul Franței. Artista a mărturisit că încă nu s-au stabilit într-un loc anume, chiar dacă au planuri mari de viitor. Împreună. „Am fost în relații toxice, așa a fost să fie, voiam să fiu salvatorul cuiva. Acum am timp să învăț o limbă nouă, franceză, să fiu prezentă în viața mea și a prietenilor mei, să mă ocup de carieră. Eram obișnuit cu foarte bine, foarte rău, acum este bine, nu foarte bine, chiar dacă pare plictisitor. Nu mai vreau s-o dau în extreme!”, a relatat Irina.

„În România, cultivăm niște valori care ne fac mai fericiți”

Momentan, artista născută în Republica Moldova, dar stabilită de mulți ani în București, locuiește lângă pădurea Băneasa:

„Vreau o conexiune cu natura. Tot timpul am căutat casă lângă pădure. Eu vreau o căsuță mică, nu mare, cu ceva grădină în spate. Dacă am avea un copil la momentul acesta, l-am crește în România, nu în Franța! În România, am fi mai fericiți, am ajuns și eu, și David la această idee. În România, cultivăm niște valori care ne fac mai fericiți. Dacă ar fi să compar cele două familii, și David ar spune că-n familia mea e mult mai simplă fericirea. Chiar dacă nu ne spunem «te iubesc», fericirea e mai simplă. Mi-aș dori ca și copiii mei să trăiască asta, simplitatea”,

Recomandări Angajata DGASPC care lucra și la azilele groazei, acuzată că i-a dat șefului ei declarațiile unei minore abuzate, iar el a informat suspectul. Un primar, judecat pentru viol în cazul aceleiași fete

Copilărie cu bomboane de Crăciun și haine la second hand

Irina Rimes a făcut și o incursiune în copilăria și adolescența ei, la țară, până la 14 ani la Izvoare, apoi a plecat la oraș, la Soroca.

„Nu aveam bomboane «Bucuria» în copilărie! Ele erau la magazin. Bomboane primeam de Crăciun. Mama și tata lucrau la Cooperativă, iar de Crăciun primeau câte două pungi de bomboane, mandarină, măr, biscuiți și covrigi. Le ascundeau pe un dulap mare, undeva sus. Puneam scaun peste scaun peste scaun, nu știu cum de nu mi-am rupt capul niciodată… Și luam câte două bomboane, mâncam câte un pic, câte un pic. Când venea sărbătoarea, mai erau jumătate. În rest, dulce însemna pâine cu apă și cu zahăr. Nu eram săraci, nu aveam nici mulți bani, trăiam decent. Până în clasa a V-a îmi luam haine de la second hand, iar atunci mi-a cumpărat mama prima pereche de haine de la piață, noi. Strângeau bani ca să ridice casa”, a rememorat artista.

Recomandări TVR plătește 130.000 de euro pentru conceptul unei emisiuni despre limba română, cu o prezentatoare și patru concurenți

Primul ”Te iubesc” l-a primit din partea mamei la 25 de ani

În familia ei, a fost o iubire simplă.

„Oamenii nu se aruncă să spună «te iubesc». Când mi-a zis mama «te iubesc» prima dată, mi-a dat cu virgulă… S-a întâmplat la 25 de ani, curând. S-a întâmplat prima oară, am realizat că părinții mei oricum au simțit asta, dar era rușinos să spui. Asta e realitatea. Mie îmi vine greu să le spun «te iubesc» părinților și fratelui. Uite, îmi vine să plâng. Avem o familie superunită, ne iubim mult între noi. Am avut iubiți și parteneri care spuneau: «Eu te invidiez pentru familia pe care o ai!». O să am concert la Chișinău, 28 și 29 august, dar trebuie să-mi fac timp să dormim la ai mei, eu cu David. O să facă cea mai bună mămăligă, o să aducă cel mai bun vin. Acolo e leagănul nostru”, a povestit Irina Rimes.

Sursa foto: Instagram Irina Rimes

Playtech.ro Gestul făcut de Violeta faţă de iubitul Andreei Marin! Lui Ştefan Bănică sigur nu îi va conveni

Viva.ro Cătălin Bordea rupe tăcerea după divorțul de Livia! Care a fost adevăratul motiv al separării: 'Suferința ei..'

PUBLICITATE E mai simplu ca oricând să sprijini sănătatea copiilor din România. Află cum!

FANATIK.RO Triunghiul Bermudelor de România. Unde anume se află și ce lucruri sinistre se întâmplă acolo

Știrileprotv.ro Cum va fi vremea în România, în următoarele zile. Zonele în care se vor înregistra 40 de grade Celsius la umbră

Observatornews.ro Admitere facultate 2023. Meseriile de viitor către care se îndreaptă tot mai mulţi tineri

Orangesport.ro "Să nu surprindă pe nimeni dacă Marcel Ciolacu face şi asta". Un politician român intervine după ce FCSB a ajuns pe Stadionul Steaua | EXCLUSIV

Unica.ro Medicii au anunțat cauza morții Lisei Marie Presley, la 54 de ani. Intervenția care a costat-o viața pe fiica lui Elvis