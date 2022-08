„Alaltăieri a fost ziua mea, ieri a fost ziua iubitului meu și tot ieri ne-am mutat în casă nouă. Am sărbătorit foarte frumos, ce-i drept ne-am culcat mai devreme decât de obicei, pentru că nu am avut o perioadă tocmai prolifică în ultimele zile, dar a fost foarte frumos și sunt foarte fericită. Până acum am locuit împreună, doar că era sus, la etajul 8, acum este pe pământ”, a declarat Irina Rimes, care e fericită alături de iubitul francez.

„Atunci când doi oameni se iubesc, își fac planuri de viitor și noi avem planurile noastre de viitor, dar sunt ale noastre. Nu știu dacă trebuie să ne grăbim undeva (n.r. – oficializarea relației) și dacă o să o facem, probabil o să o facem intim și nu o să știe nimeni”, a mai dezvăluit cântăreața în vârstă de 30 de ani.

Cine e iubitul Irine Rimes

David Goldcher e tânărul francez de care s-a îndrăgostit Irina Rimes. Acesta creează muzică și a apărut ca interpret în mai multe videoclipuri.

„L-am întâlnit pe David într-o sesiune. Când l-am văzut, am zis: ce-i cu copilul ăsta? Eram amândoi pierduți în spațiu. Mă văd mamă în curând. Aș vrea să fac nunta în România, să fie o nuntă cu tradiții, cu dezbrăcatul miresei. Nu știu ce-o să înțeleagă prietenii noștri din Franța din asta, dar pentru mine acasă e tot aici.

Mama e topită după David, am fost cu el în România și l-am prezentat părinților. A strâns și a spălat toate vasele de la masă când a fost la noi. Mama a fost atât de încântată de el, încât mi-a zis: «Pe ăsta nu-l mai pierzi!»”, a declarat Irina Rimes într-un podcast pe YouTube.

