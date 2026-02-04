Chiar dacă nu este deloc ieftin să stea la azil, Irinel Columbeanu a avut parte de sprijinul unor apropiați care îl ajută cu unele cheltuieli, iar Ion Cassian, cel care deține locația, i-a făcut și o reducere acestuia.

Recent, Mihai Albu a vorbit despre prietenia care îl leagă de Irinel Columbeanu, dezvăluind că nu l-a vizitat deloc la azil și, mai mult decât atât, nici nu au mai vorbit de ceva timp.

„Am avut o perioadă în care am fost extrem de apropiați, înainte de a se căsători cu Monica, dar și în timpul căsniciei lor. Ne făceam vizite, ieșeam împreună, am fost ok. Eu nu l-am vizitat și recunosc lucrul ăsta, mi-a fost puțin peste mână să merg la azil”, a spus Mihai Albu pentru Click.

Designerul de pantofi a dezvăluit și cum a încercat Irinel Columbeanu să câștige bani după ce a ajuns la azil, însă nu a dorit să ofere mai multe detalii despre discuția pe care au purtat-o.

„O singură dată am mai vorbit cu dânsul la telefon. Ajunsese la azil și avea un program, încerca să facă reclamă unei platforme de brokeraj. Probabil persoana care avea firma respectivă l-a contactat pentru notorietate și atunci am vorbit, să ne sfătuim. Ideea era dacă merge treaba cu brokerajul, aceasta a fost discuția. Atât pot să vă spun, restul rămâne între noi…”, a încheiat Mihai Albu.

