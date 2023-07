Irinel Columbeanu, despre întâlnirea cu Mr. Pink, partenerul Monicăi Gabor. Fostul afacerist s-a întors din America. „Așa cum l-am considerat”

Irinel, fostul soț al Monicăi Gabor a revenit în România și a vorbit despre întâlnirea cu Irinuca, fiind extrem de fericit că a avut ocazia să petreacă timp alături de adolescentă.

„Am fost prin toate locurile posibile, doar noi doi. Irina venea și mă lua cu mașina, de la hotel. M-am întâlnit și cu Monica și Mr. Pink. Am ieșit și cu băiatul lui, se înțelege foarte bine cu Irina. Mr. Pink s-a purtat foarte frumos, e un domn așa cum l-am considerat de la început. Am mers la tot felul de restaurante. Am fost pentru prima oară și la ei la Malibu.

E spectaculos, cu palmieri peste tot. Am fost să vedem și mașini de epocă. Ne-am întâlnit cu Mr. Pink, de Ziua Tatălui, pe 17 iunie, să sărbătorim”, a declarat Irinel Columbeanu, pentru Cancan.

Irinel Columbeanu este foarte mândru de fiica lui, Irina. Acesta a povestit cum a decurs întâlnirea.

„Prima întâlnire a fost la recepția hotelului unde am fost cazat. Ne-am luat în brațe. S-a înălțat foarte mult din 2018, de când nu ne-am văzut. Vrea să se ducă la tot felul de colegii. M-a întrebat pe mine, de m-aș pricepe eu. E interesată de psihologie în primul rând. Am stat fix o săptămână. Irina e foarte bine, a crescut frumos”, a mai spus Irinel Columbeanu, pentru aceeași sursă.

Irinel și afacerista Ani s-au despărțit

La aproape o lună după ce a anunțat, foarte fericit fiind, că are o nouă iubită, Irinel Columbeanu a mărturisit că este din nou singur. După ce a plecat în America pentru a se reîntâlni cu fiica lui, fostul milionar și iubita lui, Ani, nu au mai ținut legătura.

„Nu am mai vorbit cu Ani de când am plecat. N-a fost să fie. Nu-mi mai trebuie o relație, nu o voi mai căuta. După ce am văzut-o pe Irina nu-mi mai arde de altceva”, a spus Irinel Columbeanu pentru Cancan.ro.

