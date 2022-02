Din anul 2006 până în 2011, Irinel Columbeanu și Monica Gabor au fost căsătoriți. Cei doi au devenit părinți în 2007, vedeta a născut o fetiță, pe Irina Columbeanu, care acum are 14 ani. Din păcate, divorțul a venit în 2011, după doar cinci ani de căsnicie.

Chiar dacă s-au separat, mulți își amintesc de nunta celor doi, eveniment intens mediatizat la vremea aceea. Nici Irinel Columbeanu nu a uitat, a fost singura dată când s-a căsătorit, când a spus marele DA unei femei. Acum s-au aflat detalii din culisele acestui eveniment, dar și cum a fost abandonată de rude Monica Gabor.

Familia ei nu a văzut cu ochi buni căsnicia sa cu Irinel Columbeanu. La nunta de la Izvorani nu a venit decât mama ei. „Cu un an înaintea nunții, după ce m-am cunoscut cu Monica, am avut ideea genială să mergem la ceva legat de Festivalul Callatis. Ducându-ne acolo, am stat în sală, eu lângă ea, și ne-au filmat. Atunci, au văzut-o rudele ei și au început să sune telefoanele, iar eu am găsit-o plângând. Rudele descopereau cu cine e ea”, a spus afaceristul la „Xtra Night Show”, conform click.ro.

Astfel, Monica Gabor a avut la nuntă doar un invitat din familia ei, pe mama sa. „La nuntă eu am întrebat-o: Măcar spune-mi câți vor fi din partea ta. Și atunci mi-a spus că n-o să aibă decât un singur invitat. Zic: Cum adică?

Păi da, pe mama. Mama a fost singura care nu a criticat-o după ce a văzut-o la televizor”, a mai dezvăluit afaceristul.

Irinel Columbeanu și Monica Gabor s-au cunoscut acum 17 ani

La 10 ani de la divorț, Irinel Columbeanu povestește cum a cunoscut-o pe fosta lui soție, pe Monica Gabor, care e stabilită în America.

Pentru Impact, Irinel Columbeanu a făcut public un pasaj din volumul doi al cărții sale, pasaj în care descrie prima întâlnire cu Monica. Se întâmpla în seara zilei de 13 iulie 2005. Ea se oprise la București în drum spre mare, unde trebuia să ajungă, cu celelalte fete de la Transilvania Fashion, ca să-și facă poze pentru catalogul ei ca manechin la studioul foto care se afla în același bloc din Piața Victoriei unde Irinel își avea birourile.

Acolo s-au văzut cei doi, în aceeași seară ea mergând și la vila de la Izvorani a afaceristului. „Chiar când Ili își strângea lucrurile ca să plece, Matei intră brusc în biroul lui cu Monica și cu o fată îmbrăcată în blugi și cu o bluză mulată, verde. Era înaltă, brunet-șatenă, cu mâini și picioare lungi, cu ochi mari, negri și buze cărnoase, roșii. Era nemachiată și parcă un pic jenată. Ili se ridică de la birou și se îndreptă spre ea cu mâna întinsă”, povestește Irinel Columbeanu în volumul doi al cărții sale.

