Irina Columbeanu este fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor, iar adolescenta s-a mutat în anul 2018 în Statele Unite ale Americii alături de mama ei și Mr. Pink. De 5 ani, fostul milionar nu și-a mai văzut fata decât prin intermediul rețelelor de socializare.

Fostul soț al Monicăi Gabor a povestit la Antena Stars că întâlnirea cu fiica sa a avut loc în holul hotelului în care el locuiește momentan. Irina Columbeanu are 16 ani și de curând a luat permisul de conducere.

„A avut loc în holul hotelului unde locuiesc. Am fost foarte impresionat să constat că a crescut foarte mult de când nu am mai văzut-o, sunt 5 ani de atunci. M-a impresionat faptul că a crescut atât în înălțime, cât și în înțelepciune. Așa mi s-a părut mie.”

Irinel Columbeanu a fost impresionat să vadă cât de mult a crescut fiica lui, dar și cât de înțeleaptă este. De asemenea, Irina și-a plimbat tatăl prin Statele Unite ale Americii, iar el a fost încântat să vadă cât de bine se descurcă aceasta la volan.

„Am fost foarte impresionat să merg cu ea la volan, ca să zic așa, adică ea fiind la volan și eu pe lângă ea. De asemenea, am apreciat faptul că ea conduce foarte bine. Eu i-am spus să nu conducă prea repede, să fie atentă și am observat că este ajutată de sistemele mașinii pe care o conduce. Am făcut multe drumuri alături de Irina și am observat că se descurcă foarte bine”, a declarat acesta.

În America, Irina Columbeanu conduce o mașină în valoare de 60.000 de euro primită cadou de la Monica Gabor și Mr. Pink. Iubitul fostului fotomodel se ocupă să îi plătească studiile adolescentei.

Întrebat ce sfaturi i-a dat fiicei sale când a revăzut-o, Irinel Columbeanu a declarat: „Să creadă în ceea ce ea presimte, ca să zic așa, în legătură cu opțiunile mari din viață și să le asculte întotdeauna”.

Irinel Columbeanu a dezvăluit cum își câștigă fiica lui banii în SUA

La doar 16 ani, Irina Columbeanu a reușit să impresioneze oameni importanți cu picturile sale și să-și vândă tablourile pentru sume de bani importante. Tatăl ei este mândru de ea și spune că a susținut-o să își dezvolte această pasiune într-o afacere. Fiica Monicăi Gabor are un Instagram special făcut pentru picturile sale.

„Am fost cu ea la o expoziție, ea se ducea la o școală de pictură și expoziția era organizată de acea școală. A venit și Monica însoțită de niște prietene. Expoziția era cu vânzare a acestor tablouri, erau afișate prețurile. Așa a ajuns să le vândă. Ea are și un cont de Instagram unde și le-a postat”, a declarat Irinel Columbeanu la Antena Stars, relatează Spynews.

Omul de afaceri spune că nume importante au dorit să achiziționeze un tablou pictat de fiica lui. „A postat acele tablouri pe contul ei de Instagram, pe care îl urmărea probabil și prințesa Germaniei, care este prietenă cu Monica. Asistenta acestei prințese a venit în București și a vrut neapărat un tablou de-ale Irinei, pe care eu îl aveam și i l-am dat. Aveau niște prețuri măricele aceste tablouri”, a mai spus el.

Până acum, fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor a câștigat din pictură aproximativ 10.000 de euro. Când s-a mutat din România, adolescenta a continuat să picteze, însă nu la fel de mult ca înainte, pentru că timpul nu i-a mai permis.

Mr. Pink o întreține financiar pe Irina Columbeanu

Tânăra a bifat multe reușite la liceu, a apărut chiar și în presa internațională. Întrebat dacă contribuie cu bani la educarea fiicei, Irinel Columbeanu spune adevărul. „Nu particip din punct de vedere financiar la creșterea Irinucăi, dar nici nu cred că este nevoie. O să mă mențin într-o notă mai vagă, dar vorbim de ordinul sutelor de mii. Da, sigur vorbim de 200-300 de mii de euro anual”, a spus omul de afaceri.

