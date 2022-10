Omul de afaceri își dorește să plece în Statele Unite ale Americii de sărbători pentru a fi alături de fiica lui, care s-a mutat la mama ei cu ani în urmă. Irinel Columbeanu anunțase inițial că va sta acasă la Monica Gabor, însă momentan nu și-a anunțat fosta soție de vizită. Singura care știe de venirea în America a lui Irinel este Irina, fiica lui.

„Da, am această intenție, de a merge la Irinuca în America. E doar un gând deocamdată, o promisiune pe care i-am făcut-o Irinei, după ce am întrebat-o ea când ar prefera să vin, când va fi să vin. Și mi-a spus că în decembrie, adică cu ocazia sărbătorilor. Ne gândim să petrecem Crăciunul împreună, ca în decembrie 2017. Deci nu o să merg acum, ci în luna decembrie. Cu Monica și Mr. Pink nu am stabilit nimic. Momentan, am vorbit doar cu Irina. O să vorbesc și cu Monica, normal că trebuie să vorbesc cu ea”, a declarat Irinel Columbeanu pentru WOWbiz.ro.

În vara acestui an, omul de afaceri a lansat cea de-a treia carte, „Chintesența”, în care a scris despre relația pe care o are cu fiica lui. Irina a cerut să plece în America la mama ei, iar acolo este foarte fericită acum. Irinel Columbeanu vorbește destul de des cu fiica lui la telefon și așteaptă ca fata lui să-i spună părerea despre ultima carte.

„Au fost momente destul de încordate, fiindcă din clipă în clipă, când mai vorbeam cu ea pe telefon sau pe FaceTime, știind că se va afla cartea și în mâna ei, așteptam să îmi spună părerea după ce o să citească. Nici acum sincer să fiu nu o știu, sper să fi apucat să se uite peste ea, doar din niște mesaje pe care mi le-a transmis între timp, pot să trag concluzia că i-a plăcut”, a mai mărturisit Irinel Columbeanu.

