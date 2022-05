Irinel Columbeanu încă nu și-a uitat fosta soție, este sesizabil din modul cum vorbește despre ea, cum evocă anumite amintiri. Unele plăcute, altele, mai puțin.

Columbeanu a povestit cum au schimbat-o banii pe fosta sa tânără soție.

„Pe Monica au schimbat-o banii. În modul în care a ajuns să fie poreclită «Scorpia de la Izvorani». Modul cum se comporta cu ceilalți, angajați s-o deservească, apoi cum am văzut eu că se comportă cu alții, gen fetele care o machiază, staff, creatori de modă. Am revăzut o filmare mai veche, acum câteva zile, nu mai era ea, îi dojenea pe toți, îi «mirosea» tot. I-am spus de mai multe ori că nu e frumos, dar n-am reușit să obțin o schimbare. Nu banii au schimbat-o, ci conceptul de «power». Oricum, viața ei a evoluat foarte mult, sunt mândru de ea. Am fost o rampă de lansare pentru ea”, a explicat Irinel.

Foto: Hepta

