Deoarece are o pensie de aproximativ 2.000 de lei, banii nu îi ajuns să își plătească datoriile pe care le are la bănci, dar și la azilul din Ghermănești în care stă. Însă patronul locației, Ion Cassian, este prieten bun cu Irinel Columbeanu, astfel că nu îl dă afară, ci are grijă de el neîncetat.

Irinel Columbeanu are în continuare datorii la bănci

„Mai are însă și datorii la bănci, nu poate acoperi toată taxa. La noi, la căminul de bătrâni din Ghermănești, taxa e cuprinsă între 4.500 și 7.000 de lei, sunt diferite, în funcție de necesitățile pensionarilor”, a spus Ion Cassian pentru Click.

Patronul azilului din Ghermănești a dezvăluit și ce s-a întâmplat cu Irinel Columbeanu după ce a fost vizitat în acest an de Irina Columbeanu, fiica fostului afacerist. Din câte se pare, acesta are acum o stare de spirit mult mai bună și este mai vesel.

Fostul milionar are o stare de spirit bună și este mai vesel

„Irinel este mult mai vesel, are o stare de spirit bună după vizita fiicei lui, Irinuca, în România. Ea a venit aproape zilnic aici, la azil. Au stat mult de vorbă, au o relație strânsă. De altfel, el a crescut-o singur după plecarea Monicăi Gabor în America. A investit în educația ei la școli cu taxă, a avut mare grijă de ea, să nu-i lipsească nimic. Iar acum, la greu, Irinuca îi întoarce binele. I-a mai acoperit din restanțele la azil, îi va mai trimite bani și din America, din banii câștigați de ea.

După AVC-urile suferite, are câteva interdicții medicale. Nu are voie să stea în soare, așa că, în această perioadă caniculară, stă în cămin, avem aer condiționat. Este un om plăcut, de obicei citește seara, în grădină. Nu ajută și la treburi, la grădinărit, ca alți pensionari. Lui îi place numai să admire natura și să lectureze”, a mai afirmat Ion Cassian pentru sursa citată.

Astfel, se pare că Irina Columbeanu și-a luat angajamentul de a avea grijă de tatăl ei și de a-i trimite bani în perioada următoare. Mai mult decât atât, în cadrul podcast-ului „Fiță cu Adiță”, tânăra a dezvăluit că este responsabilitatea ei să aibă grijă de Irinel Columbeanu.

„Îmi doresc să îmi pot ajuta în continuare financiar tatăl. Acum am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea de a avea grijă de el”, a spus Irina Columbeanu pe YouTube.

