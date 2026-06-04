Tomac a fost alături de preşedinte în momentul anunţului. Nicuşor Dan a spus despre Tomac că are „şi independenţa, şi experienţa, şi valorile care îl definesc pentru această poziţie”. Tomac şi-a exprimat recunoştinţa pentru nominalizare şi a spus că va prezenta un Guvern tehnic, nu unul politic.

Eugen Tomac va împlini 45 de ani pe 27 iunie. El s-a născut în localitatea Babele din sudul Basarabiei, în fostul județ Ismail și a venit în România la 17 ani prin programul de burse oferit de Guvernul României etnicilor români din jurul granițelor. În 2003, a absolvit Facultatea de Istorie a Universității din București.

Conform declarației de avere din 2024, ultima publică, Eugen Tomac deține două terenuri în România: unul în localitatea 23 August din Constanța, de 1.300 mp, și altul lângă Cheile Bicazului, în satul Bârnadu din Neamț, de 3.886 mp.

Premierul desemnat nu e proprietarul vreunei locuințe în România, dar Tomac are două locuințe în Belgia, deținute împreună cu soția sa. Este vorba de un apartament în Bruxelles (95 mp) și o casă în Charleroi (353 mp).

În declarația de avere, Tomac a trecut și două mașini, un Audi Q5 din 2016 și o Dacia Sandero din 2020. Are 100.000 de euro în conturi și criptomonede în valoare de aproximativ 28.620 de dolari. De asemenea, a împrumutat Partidul Mișcarea Populară cu 500.000 de lei pentru campania electorală de anul trecut. Acesta are un salariu net de europarlamentar de aproape 8.000 de euro pe lună.

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