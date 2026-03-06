Potrivit declarațiilor făcute de Ion Cassian, proprietarul azilului din Ghermănești unde locuiește în prezent Irinel Columbeanu, fostul om de afaceri este preocupat de ceea ce se întâmplă în lume și urmărește zilnic buletinele de știri.

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu l-a făcut pe Irinel Columbeanu să se gândească și la Ramona Gabor, sora fostei sale soții, Monica Gabor, care s-a stabilit în Dubai de mai mulți ani. „Irinel se uită cu orele la știrile tv, vrea să afle tot ce se întâmplă în Dubai, dar și în lumea asta atât de agitată. L-am întrebat ce mai știe despre Ramona, fosta lui cumnată, care locuiește în Dubai, și unde cursele de avion au fost suspendate de atâtea zile. Mi-a zis că nu a mai primit nicio veste de la ea”, a spus Ion Cassian, potrivit click.ro.

Irina Columbeanu vorbește zilnic cu tatăl ei

În același timp, fostul milionar este mai liniștit în privința fiicei sale, Irina Columbeanu. Tânăra, în vârstă de 19 ani, nu se află în această perioadă în Dubai, în vizită la Ramona Gabor, așa cum s-a întâmplat în alte momente.

Faptul că fiica sa nu se află în zona respectivă îi oferă lui Irinel Columbeanu o oarecare liniște, chiar dacă urmărește în continuare cu atenție evoluția situației internaționale. „Irinel păstrează aproape zilnic legătura cu fiica lui, Irinuca. Răsuflă ușurat că nu este prin Dubai, la mătușa ei, ci în America, alături de mamă, de Monica. Este ocupată cu facultatea, este la Medicină, din câte am înțeles, învață bine, are cursuri, are examene. Irinel e tare mândru că, deși ea cochetează și cu moda, are planuri mari de viitor, pe plan profesional, că este dedicată studiului. De altfel, a și investit bani, aici, în România, în școala ei, ca să ajungă cineva în viață.”

România primește 150 de milioane de euro de la Comisia Europeană pentru instalații de stocare a energiei verzi
Știri România 16:04
România primește 150 de milioane de euro de la Comisia Europeană pentru instalații de stocare a energiei verzi
Antonia Colibășanu, analist geopolitic: „Washingtonul va dori o Europă care investește mai mult în domeniul securității, în timp ce SUA își vor păstra rolul indispensabil în tehnologie, comandă, intelligence" 
Exclusiv Interviu
Știri România 16:00
Antonia Colibășanu, analist geopolitic: „Washingtonul va dori o Europă care investește mai mult în domeniul securității, în timp ce SUA își vor păstra rolul indispensabil în tehnologie, comandă, intelligence” 
Rețetă de mucenici moldovenești ca la mama acasă. Ce ingrediente folosește food-blogger-ul Simona Trușcă
Stiri Mondene 16:22
Rețetă de mucenici moldovenești ca la mama acasă. Ce ingrediente folosește food-blogger-ul Simona Trușcă
Irinel Columbeanu își face griji pentru Ramona Gabor, fosta lui cumnată, care locuiește în Dubai. Nu a mai primit nicio veste de la ea
Stiri Mondene 16:18
Irinel Columbeanu își face griji pentru Ramona Gabor, fosta lui cumnată, care locuiește în Dubai. Nu a mai primit nicio veste de la ea
Dominic Fritz desființează sute de posturi la Primăria Timișoara şi la Poliţia Locală cu „un respect mare" pentru cei care vor fi dați afară
Politică 16:20
Dominic Fritz desființează sute de posturi la Primăria Timișoara şi la Poliţia Locală cu „un respect mare” pentru cei care vor fi dați afară
Nicușor Dan promite că prețurile carburanților nu se vor majora din cauza accizelor: „Nu se pune problema să se intervină în plus"
Politică 05 mart.
Nicușor Dan promite că prețurile carburanților nu se vor majora din cauza accizelor: „Nu se pune problema să se intervină în plus”
