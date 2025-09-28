De mai multe luni de zile Irina Columbeanu se află în România. Deși e stabilită în America, unde locuiește cu Monica Gabor, mama ei, tânăra a venit în țară pentru a-și revedea tatăl și prietenii. A și muncit, căci a defilat pe podiumul de modă pentru un festival.

Stabilit la azil de aproape doi ani de zile, Irinel Columbeanu a fost cel mai bucuros de venirea fiicei sale în țară. S-au plimbat pe lacul Snagov, au petrecut timp de calitate împreună, iar recent au ieșit la restaurantul lor preferat din București.

Irinel Columbeanu, răsfățat cu preparate alese

Într-un clip publicat pe TikTok, Irina Columbeanu a arătat cum a fost ieșirea la restaurant cu tatăl ei. Cei doi au început masa cu pâine de diverse feluri cu unt, care a fost pe placul amândurora. Au trecut apoi la preparate alese, au servit pulpă de rață, dar și ficat de rață.

Nu acestea au fost preparatele preferate ale lui Irinel Columbeanu, ci caracatița. Irina a spus că e felul de mâncare pe care tatăl ei mereu îl comandă. Masa au încheiat-o cu o prăjitură pe placul amândurora. Ea a fost cea care i-a tăiat friptura tatălui ei, dar l-a și șters la gură la final.

Au mâncat din aceleași farfurii și s-au bucurat de timpul petrecut împreună. „Bună ziua, suntem la aceeași masă și o să degustăm alte feluri de mâncare”, zice ea. „Pe care le-a ales Irina”, completează Irinel Columbeanu.

„Avem ficat de rață, o pulpă de rață, mămăligă, chiar extraordinar”, adaugă Irina, care își roagă tatăl să le transmită și un mesaj celor care îi urmăresc. „Viața e frumoasă”, spune el cu zâmbetul pe buze, dar vizibil slăbit.

Unde se mută Irina Columbeanu

În ciuda distanței, Irina Columbeanu nu a încetat să-i fie alături tatălui său, care în prezent locuiește la un cămin de bătrâni din Ghermănești. De câte ori are ocazia, tânăra revine în România pentru a-l vizita și pentru a petrece timp cu el. Aflat într-o situație delicată de sănătate și financiară, Irinel Columbeanu primește sprijin emoțional constant din partea fiicei sale. Irina a crescut în România și are multe amintiri frumoase legate de anii copilăriei petrecuți aici.

Acest atașament față de țară a determinat-o să ia în considerare ideea de a urma Facultatea de Medicină din Cluj. Totuși, planurile ei s-au modificat recent, după ce i s-a oferit oportunitatea de a studia la una dintre cele mai prestigioase universități din SUA – New York University. Astfel, Irina Columbeanu se pregătește să înceapă o nouă etapă în viața sa și să se mute în New York, renunțând la viața din Malibu. „Ador România, mai ales mâncarea, peisajele, dar mai ales pe tatăl meu.

M-am gândit să fac Facultatea de Medicină la Cluj, numai că am primit oportunitatea să studiez în New York, la New York University. Mă mut din Malibu”, a mărturisit Irina Columbeanu în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”.

