Irinel Columbeanu și Monica Gabor au divorțat în 2011, iar fetița lor, Irina, a rămas în grija lui, în România. Acum patru ani, Irinuca a ales să meargă la mama ei în America, de atunci locuiește acolo.

Foștii soți au acum și o relație mai bună, au trecut peste certurile și scandalurile de la divorț, sunt uniți pentru creșterea și educația Irinei Columbeanu, care e la liceu în America. În curând, tatăl își va lua fiica pentru prima dată în brațe după patru ani. „Cu Monica mă înțeleg bine! Cu Irinuca, la fel de bine! Chiar astăzi dimineață am vorbit cu ea (n.r. – Irinuca). I-am trimis prin mesaje niște mascote și mi-a spus că îi plac.

Vorbesc cu ea aproape în fiecare zi. Ne înțelegem de minune. Fiica mea nu știu când mai vine în România, însă vă pot spune că o să merg eu în decembrie, de sărbători, la ea. Nu știu câte zile o să stau acolo, este și în funcție de biletul de avion pe care o să îl găsesc în perioada următoare. Nu o să fiu cazat la hotel. Cel mai probabil o să stau acasă la Monica. Ea este tot cu Mr. Pink. Nu s-au despărțit, nici nu au fost certați”, a declarat Irinel Columbeanu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Recomandări ÎNREGISTRĂRILE CUTIEI NEGRE a elicopterului Puma, cu ultimele clipe ale echipajului, arată că Armata a mințit: ”Înclinat… înclinat, nașpa de tot! Nu mai avem pământ”. În ciuda vremii, le-au spus să se întoarcă după ce muriseră!

În America, Irinel Columbeanu va sta chiar în casa Monicăi Gabor și a lui Mr. Pink, iubitul ei. Cei trei se înțeleg foarte bine, omul de afaceri a spus despre Mr. Pink că îl admiră, mai ales că e preocupat de bunăstarea Irinei.

„Ultima dată am vorbit cu Monica cred că săptămâna trecută. Tot așa, i-am trimis niște mascote prin mesaje și mi-a spus că i-au plăcut. Mr. Pink nu cred că este gelos că o să merg în America și o să stau cu ei. Având în vedere faptul că am mai conversat cu Monica de mai multe ori prin mesaje, iar el nu a fost deranjat”, a mai spus Irinel Columbeanu pentru Click!.

Irinuca Columbeanu e la liceu

Irinuca are deja 15 ani, are deja permis de conducere și e în clasa a X-a, la liceu. Adolescenta a bifat multe reușite la liceu, a apărut chiar și în presa internațională. Întrebat într-un interviu pentru Fanatik dacă contribuie cu bani la educarea fiicei, Irinel Columbeanu spune adevărul. „Nu particip din punct de vedere financiar la creșterea Irinucăi, dar nici nu cred că este nevoie. Da, eu când am văzut realizările Irinei, din presa americană, mi-am făcut datoria de onoare să îi mulțumesc lui Mr. Pink”, spunea el.

„O să mă mențin într-o notă mai vagă, dar vorbim de ordinul sutelor de mii. Da, sigur vorbim de 200-300 de mii de euro anual”, a mai declarat omul de afaceri.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Acuzată de infidelitate, vedeta a spus că știe "lucruri care ar putea ruina vreo 50 de familii”. Acum a șocat pe toată lumea

Playtech.ro Detaliul NEŞTIUT din TINEREŢEA lui Carmen Iohannis! Aşa NU o vei mai vedea! Ce făcea cu ani în urmă Prima Doamnă a României

Viva.ro Adevărul a ieșit la iveală! Așa arată Loredana Groza, de fapt, fără machiaj și fără filtre, la 52 de ani

Observatornews.ro Şofer din Timiș, prins cu "şoricei" la sistemul de frânare. Mașina cumpărată din Austria i-a șocat pe inspectorii RAR

Știrileprotv.ro Zelenski cere monitorizarea internațională a graniței Ucraina-Belarus. „Rusia încearcă să îi atragă direct în război”

FANATIK.RO Dan Bittman și Denise Rifai, surprinși extrem de apropiați la un eveniment. Ce s-a întâmplat între cei doi

Orangesport.ro Anamaria Prodan s-a enervat când a auzit ce nume oficial e forţată să poarte: "Sunt prostiile lui Reghecampf astea". Cum o va chema în acte

HOROSCOP Horoscop 12 octombrie 2022. Capricornii au ceva important de înțeles din problemele de imagine cu care s-au confruntat în ultima perioadă