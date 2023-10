Îmbrăcat într-un costum deschis la culoare, la care a asortat o cămașă galbenă și o cravată, Irinel Columbeanu a apărut în platoul emisiunii alături de Ioan Cassian, proprietarul azilului unde locuiește. Cristi Brancu a inițiat conversația cu cei doi, el l-a și întrebat pe Irinel Columbeanu cum a decis să se mute acolo.

Irinel Columbeanu: „M-am gândit că nu are cine să mă îngrijească acasă”

„Beneficiind de experiența anterioară a faptului că l-am dus pe tatăl meu acolo și știam despre ce e vorba, am luat legătura cu domnul Cassian, am văzut că este în funcțiune acest centru pentru seniori și am hotărât să mă instituționalizez acolo”, a spus fostul om de afaceri, care e liniștit și mulțumit cu stilul de viață pe care îl are acum.

„N-am ajuns așa de rău pentru că eu mă simt foarte bine acolo. Voi sta acolo sper eu cât mai mult. În rest, eu acolo socializez cu ceilalți colegi și mi-am dat seama că toată lumea este foarte bine îngrijită și nimeni nu e luat peste picior, că ce caută acolo”, a zis el.

Și a continuat: „Sincer nu mă simțeam bine acolo unde locuiam și momentul a fost când am vorbit cu domnul Cassian, care mi-a făcut această invitație, bazându-ne pe experiența anterioară a tatălui meu. Am zis să îmi aplic și mie același tratament”.

Irinel Columbeanu a primit mai multe vizite, printre care și vizita unei doamne a cărei identitate nu a vrut să o dezvăluie. „M-au vizitat foarte mulți prieteni. Fosta mea prietenă Oana, ea m-a vizitat acolo, în legătură cu ceilalți, cu scuzele de rigoare, nu… am prefera să nu le dau numele”.

În privința banilor, Ioan Cassian, proprietarul azilului, a spus că mai mulți prieteni au sărit în ajutorul fostului om de afaceri. A primit deja donații. „În primul rând, am făcut o reducere pentru toate costurile dânsului la noi. Ne cunoaștem de mult timp, suntem buni prieteni. Mai departe, la noi va sta cât timp crede dânsul. Are o pensie mică, nu una mare, dar sunt sigur că toți prietenii lui și toate cunoștințele îi vor întoarce toate aceste lucruri bune pe care și el le-a făcut pentru ei de-a lungul timpului.

Cu siguranță, totul va merge bine. Am observat, în ultimele zile, că am primit multe telefoane de la persoane ce vor să facă donații pentru dânsul”, a declarat Ion Cassian.

Irinel Columbeanu a primit bani de la fiica din America

Și Irina Columbeanu a sărit în ajutorul tatălui ei aflat la azil, ea i-a trimis bani. „Ce m-a impresionat e că și Irina mi-a trimis niște bani. A ținut ea să îmi trimită. Mă rog, o sumă… cred că nu are importanță suma”, a spus el în emisiunea „Exclusiv VIP” de la Prima TV.

În emisiunea online „Fiță cu Adiță”, Irinel Columbeanu a spus că ține legătura cu Monica Gabor, fosta soție, și cu Irina, fiica lor, care e stabilită în America. „Sunt foarte liniștit. Asta e ceea ce am căutat. Sunt mai liniștit aici decât eram până acum. M-a vizitat fosta mea iubită Oana și sper să mai privesc vizita unor prieteni buni. Irina și Monica m-au sunat. Am comunicat cu amândouă și știu că sunt aici. Poate mă vor vizita”, a spus Irinel Columbeanu.