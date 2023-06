Vizita în Statele Unite ale Americii s-a încheiat pentru Irinel Columbeanu, care s-a întors în urmă cu câteva zile în România. Omul de afaceri a plecat pe 14 iunie în California, acolo unde a întâlnit-o pe Irina. Fostul soț al Monicăi Gabor a fost surprins să vadă cât de mult a crescut aceasta în toți acești ani.

Imediat ce s-a întors din America, Irinel Columbeanu a plecat la Periprava, un sat în comuna C.A. Rosetti din județul Tulcea. Înainte de a pleca în Delta Dunării, omul de afaceri a fost și la frizer, unde și-a făcut o nouă tunsoare.

Înainte de a pleca în SUA, la Irinuca, Irinel Columbeanu anunța că are o nouă iubită. Este vorba despre o doamnă cu o situație financiară foarte bună și s-au cunoscut în Delta Dunării.

„A fost dragoste la prima vedere. Ani a venit aici ca și turistă. Ne-am cunoscut acum câteva zile. Este o doamnă finuță, delicată, sociabilă și foarte respectuoasă. Ea nu dorește, însă, să dea amănunte din viața sa. Mi-a atras atenția încă de când am văzut-o prima oară. Suntem împreună în Delta Dunării, la Periprava, la pensiunea prietenului meu, Andu Stamate. Aici totul este mirific, inclusiv compania pe care o am“, a mărturisit Irinel Columbeanu pentru CANCAN.RO.

Irinel Columbeanu, despre revederea cu Irina

Fostul soț al Monicăi Gabor a povestit la Antena Stars că întâlnirea cu fiica sa a avut loc în holul hotelului în care el a stat. Irina Columbeanu are 16 ani și de curând a luat permisul de conducere. „A avut loc în holul hotelului unde locuiesc. Am fost foarte impresionat să constat că a crescut foarte mult de când nu am mai văzut-o, sunt 5 ani de atunci. M-a impresionat faptul că a crescut atât în înălțime, cât și în înțelepciune. Așa mi s-a părut mie.”

Irinel Columbeanu a fost impresionat să vadă cât de mult a crescut fiica lui, dar și cât de înțeleaptă este. De asemenea, Irina și-a plimbat tatăl prin Statele Unite ale Americii, iar el a fost încântat să vadă cât de bine se descurcă aceasta la volan.

„Am fost foarte impresionat să merg cu ea la volan, ca să zic așa, adică ea fiind la volan și eu pe lângă ea. De asemenea, am apreciat faptul că ea conduce foarte bine. Eu i-am spus să nu conducă prea repede, să fie atentă și am observat că este ajutată de sistemele mașinii pe care o conduce. Am făcut multe drumuri alături de Irina și am observat că se descurcă foarte bine”, a declarat acesta.

Motivul pentru care Irina Columbeanu nu vine în România

Irinel Columbeanu a mărturisit că și-a dat seama că există niște probleme birocratice, acesta fiind motivul pentru care fiica lui nu a venit de 5 ani să-l vadă. „Îmi dau seama că sunt niște probleme birocratice care trebuie depășite. Sunt convins că Monica face tot ce poate în acest sens. Și atunci când va rezolva aceste probleme birocratice ce țin de politica Statelor Unite privind aministia pe teritoriul lor, cu aceste lucruri nu e de joacă… Am răbdarea ca ele să se rezolve.

Cel mai important e ca Irina să se poată întoarce pe teritoriul SUA. Și cum sunt un tip destul de calculat, îmi pun astfel de probleme. Și eu când a fost să mă duc la ea, m-am gândit cum să fac ca să pot să mă și întorc. Că am avut intenția să mă duc să o văd în luna ianuarie. Dar nu s-a putut din cauza grevelor care erau pe aeroporturi”.

