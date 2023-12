Irinel Columbeanu și-a pierdut toată averea, inclusiv toate proprietățile, casa de la Izvorani, dar și mașinile de zeci de mii de euro. A pierdut-o și pe fiica sa, Irina Columbeanu, care s-a mutat în America, la mama ei, la Monica Gabor. O singură dată fostul om de afaceri a vizitat-o, atunci l-a cunoscut și pe Mr Pink, actualul partener al Monicăi Gabor.

Nu au existat tensiuni între ei, Irinel Columbeanu și Mr Pink s-au văzut, ba chiar fostul milionar a acceptat bani de la actualul partener al Monicăi Gabor.

Irinel Columbeanu a primit bani de la Mr Pink

„L-am cunoscut pe Mr Pink, e foarte ok, Monica a avut mare noroc, a ajuns pe mâini bune. Îl cunosc destul de bine şi pe el, şi pe fiul lui, un băiat foarte simpatic şi plin de optimism, cum tind să cred că sunt şi eu.

Când am vizitat-o pe fiica mea, am ieşit împreună şi cu Monica, şi cu Mr Pink, şi cu Irina la diverse restaurante. Am şi fost ajutat financiar de Mr Pink, a ţinut să fie prezent înainte să mă întorc în România, să-mi transmită acest ajutor financiar prin intermediul Irinei.

Pe mine m-a mişcat acest gest, probabil a fost felul lui de a aprecia faptul că i-am ascultat sfatul pentru că el m-a certat când am fost în SUA că nu vreau să o las pe Irina să îşi continue viaţa acolo unde se află mama ei. Lucru pe care, până la urmă, l-am acceptat”, a declarat Irinel Columbeanu, potrivit romaniatv.net.

Irinel Columbeanu vrea să facă bani la azil

În prezent, Irinel Columbeanu locuiește la azil. De aproximativ două luni s-a mutat la un centru de lângă București, acolo unde are propria cameră, mese fixe, dar și un tratament medical, la sfatul unui medic. Apropiații au fost cei care i-au sărit în ajutor, căci el nu a avut bai să achite costurile.

Irinel Columbeanu are poprire pe pensia de 2.000 de lei pe care o primește de la stat. Astfel, în aceste condiții, fostul milionar se gândește la o nouă afacere. Crede că dacă o să scrie o carte despre viața lui la azil poate avea din nou succes pe plan financiar. „Sper să reuşesc să găsesc o afacere care să mă scoată din situaţia asta.

Am scris şi o carte şi am crezut că o să-mi rezolv necesităţile financiare, dar nu a fost să fie aşa. Poate dacă am ambiţia asta să mai scriu o carte în care să vorbesc despre lucrurile de aici, din această instituţie, şi sper să beneficiez de bunăvoinţa celor care au publicat primele mele cărţi…

Eu m-am gândit la o altă variantă, i-am propus Irinei să scrie următoarele volume şi să facă acest lucru în limba chineză”, a mai spus Irinel Columbeanu, care și-a petrecut Crăciunul la azil.

