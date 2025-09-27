Turneu aniversar pentru 50 de ani de carieră

Turneul marchează 50 de ani de carieră ai trupei Iron Maiden și promite să fie cel mai spectaculos show al lor de până acum. Setlist-ul va include momente definitorii din istoria formației, oferind fanilor o experiență muzicală completă.

Concertul de la București face parte dintr-o serie de spectacole programate în Europa de Est. Conform informațiilor furnizate de trupă, britanicii vor cânta și în alte orașe precum Atena, Sofia și Bratislava în luna mai 2026.

Calendarul turneului pentru anul viitor este extrem de încărcat. Iron Maiden va urca pe scenele marilor festivaluri de rock și va concerta pe stadioane din țări care nu au fost incluse în itinerariul din 2025.

După etapa europeană, turneul va continua în alte zone ale lumii, ale căror detalii urmează să fie anunțate.

Ultima data, trupa Iron Maiden a concertat în București în luna mai a anului 2022, când membrii trupei au cântat în aer liber la Romexpo.

Cel mai ieftin bilet costă 475 de lei, în zonele cu scaune, în spatele porților sau pe laterala stadionului.

Pe al doilea inel al stadionului, un bilet cu scaun costă între 649 de lei și 941 de lei iar un bilet în centrul stadionului costă 947 de ani.

În anumite porțiuni ale stadionului, bilete ajung chiar și la peste 2.000 de lei.

