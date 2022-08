Daniel Onoriu a anunțat că divorțează de Isabela, după 6 ani de relație. Nepotul regretatei Gabi Luncă susține că a fost părăsit de soția sa, femeia care timp de 2 luni cât el a fost în comă i-a fost alături în fiecare moment.

Isabela Onoriu a confirmat despărțirea de Daniel și nu vrea să se mai împace cu el. Ea își dorește să stea departe de orice scandal.

„Nu vreau să comentez nimic din spusele lui Daniel. Eu sunt un om decent, nu sunt persoană publica. Nu vreau sa apar nicăieri cu nimic.

Este adevărat că ne-am despărțit, iar din partea mea nu mai e nici o cale de a mai fi împreună”, a declarat Isabela la Antena Stars, conform SpyNews.

Timp de două luni, după o operație de micșorare a stomacului făcută în Turcia, Daniel Onoriu a stat în comă. Pilotul de raliuri a îngrijorat pe toată lumea la momentul respectiv și și-a revenit ca printr-o minune, după ce medicii nu-i dădeau prea multe șanse de supraviețuire.

Daniel Onoriu: „Am fost părăsit!”

Nepotul regretatei Gabi Luncă spune că își va găsi o nouă iubită, dar în același timp regretă separarea. „Am fost părăsit! Tot ce am făcut cu ceva timp în urmă a fost o idee venită pe moment ca să scap de acuze. A fost real motivul divorțului, dar am încercat să-l ascund creând o scăpare. Dragilor, sunt un fost păcătos plin de gagici în trecut care a fost înșelat de fosta, dar a și înșelat și a durut atât de tare încât mi-am spus că nu o voi face niciodată. Soția mea actuală nu mă iubește, nu apreciază gesturi și cel mai dureros e că nu vrea să-mi facă un copil măcar. Voi o să spuneți așa cum ați mai sus «te iubește, domne», dar eu vă spun că am niște simțuri pe care le-am dezvoltat când eram copil printre tot felul de băieți de cartier și când simt eu simt.

Urmează divorțul! Nu știu dacă mă voi mai căsători vreodată, dar cu siguranță o să-mi fac o iubită care să mă merite și care să mă iubească. Nu vă dau mai multe detalii, dar o să am grijă de ea oferindu-i tot ce își dorește când o să am și îi doresc tot binele din lume și să fie fericită. E una din cele mai frumoase femei din viața mea, cea mai curată, cea mai harnică. Nu a fost să fie, eu m-am străduit, dar fără niciun rezultat”, a scris Daniel Onoriu pe contul personal de Facebook.

