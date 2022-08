Timp de două luni, după o operație de micșorare a stomacului făcută în Turcia, Daniel Onoriu a stat în comă. Pilotul de raliuri a îngrijorat pe toată lumea le momentul respectiv și și-a revenit ca printr-o minune, după ce medicii nu-i dădeau prea multe șanse de supraviețuire. În tot acel timp, Isabela, soția lui, a stat în fața spitalului și a vărsat multe lacrimi.

În urmă cu puțin timp, Daniel Onoriu a anunțat că a fost părăsit și că divorțează de soția lui. Nepotul regretatei Gabi Luncă spune că își va găsi o nouă iubită, dar în același timp regretă separarea.

„Am fost părăsit! Tot ce am făcut cu ceva timp în urmă a fost o idee venită pe moment ca să scap de acuze. A fost real motivul divorțului, dar am încercat să-l ascund creând o scăpare. Dragilor, sunt un fost păcătos plin de gagici în trecut care a fost înșelat de fosta, dar a și înșelat și a durut atât de tare încat mi-am spus că nu o voi face niciodată. Soția mea actuală nu mă iubește, nu apreciază gesturi și cel mai dureros e că nu vrea să-mi facă un copil măcar. Voi o să spuneți așa cum ați mai sus „te iubește, domne”, dar eu vă spun că am niște simțuri pe care le-am dezvoltat când eram copil printre tot felul de băieți de cartier și când simt eu simt.

„O să-mi fac o iubită care să mă merite și care să mă iubească”

Urmează divorțul! Nu știu dacă mă voi mai căsători vreodată, dar cu siguranță o să-mi fac o iubită care să mă merite și care să mă iubească. Nu vă dau mai multe detalii, dar o să am grijă de ea oferindu-i tot ce îții dorește când o să am și îi doresc tot binele din lume și să fie fericită. E una din cele mai frumoase femei din viața mea, cea mai curată, cea mai harnică. Nu a fost să fie, eu m-am străduit, dar fără niciun rezultat”, a scris Daniel Onoriu pe contul personal de Facebook.

Daniel Onoriu a mai anunțat o dată divorțul, apoi s-a răzgândit

În seara de 19 august, pe Facebook, Daniel Onoriu anunța divorțul de Isabela. „Divorțez de frumoasa Isabela, soția mea de aproape 6 ani. De ce? O să va detaliez tot: Ne-am cunoscut pe Facebook, cum i-am văzut fotografia m-am îndrăgostit de ea.

Am cerut-o de nevasta a două zi, iar peste alte două săptămâni mi-a devenit soție la starea civilă. În toți acești ani am plimbat-o în multe țări. Excursii minunate și câteva țări extotice: Zanzibar, Turcia 6 luni de vreo 8 ori, Egipt de 3 ori, Olanda, Austria, Dubai de două ori, Abu Dabhi ETC…..Mașina mea e pe numele ei, banii sunt toți pe cardul ei. Sunt romantic, o să va dau două exemple: M-am dus într-o seară la un nene care vindea flori și am luat un buchet frumos și i-am zis să vadă la ce terasă stăm și a venit la noi la masă unde i-a dăruit florile. În Egipt i-am luat un lanț destul de mare, de fapt 3, dar unul era mare și l-am rugat pe recepționer să mă urmărească și să o premieze cu titlul: noi hotelul etc oferim câte un cadou lunar celei mai frumoase femei din resort. Cu toate astea femeia asta nu apreciază nimic. M-a lasă singur prin țară, călătoresc singur, azi mi-a dat KO când mi-a zis că nu vine cu mine la curse. Ea știe prea bine că aceste curse înseamnă totul pentru mine. Adio Isabela, te-am iubit din prima clipă, dar pentru că tu nu mă iubești și eu m-am răcit de tine. (…) Suntem împreună de 6 ani și nu vrea să facem copii. Asta e, nu mă mai doare nimic și abia aștept să ne vedem fiecare de viață lui separat”, scria Daniel Onoriu pe Facebook.

A doua zi, el anunța că totul a fost un plan bine pus la punct pentru a ajunge în centrul atenției. Daniel Onoriu începuse să nege divorțul de Isabela, femeia care îi era alături de 6 ani. A vrut să atragă atenția, să aibă un capital și mai mare de imagine, pentru ca sponsorii lui de la cursele de raliuri să fie și mai vizibili.

„Am făcut toată șmecheria asta ca să vadă sponsorii la televizor. În direct vă spun acum că totul a fost ceva de geniu. Mă văd oamenii la televizor, mă caută ziariștii, mă caută televiziunile și se văd sponsorii mei. De asta îmi dau bani, pentru reclamă.”, a mai spus Daniel Onoriu, conform Spynews.





