Nunta Ellei Vișan cu Andrei Lemnaru trebuia să aibă loc pe 13 septembrie. După participarea la Insula Iubirii 2025, unde ea s-a cuplat cu ispita Teo Costache, iar el cu ispita Andrușca, cei doi au decis să anuleze evenimentul.

Petrecere pentru nunta anulată

În acest context, ieri, 13 septembrie, ispitele de la Insula Iubirii 2025 au sărbătorit nunta anulată a lui Andrei Lemnaru. Naba Salem, Cristina Scarlevschi, Mattia, Andrușca, s-au pozat împreună și au anunțat pe Facebook: „Dacă sunteți curioși unde suntem…. Să știți ca suntem la nunta lui ANDREI!”, a spus ironic Naba.

Distracția a avut loc într-un club din București, unde și-a făcut apariția și Andrei Lemnaru. S-a pozat cu ispitele, iar Cristina Scarlevschi a avut un mesaj pentru el: „Îți doresc multă fericire, dragoste și numai oameni frumoși în viața ta”.

Andrei Lemnaru a anunțat anterior că relația lui cu ispita Andrușca s-a încheiat la câteva săptămâni după finala Insula Iubirii 2025, iar acum el se concentrează la propria persoană.

Ella Vișan, declarații despre nunta anulată cu Andrei Lemnaru

Pentru Antena Play, Ella Vișan a oferit primele declarații cu doar o zi înainte de ziua în care trebuia să devină mireasă. „Mă mărit!”, a spus Ella Vișan, cu un zâmbet larg pe buze.

Deși nunta a fost anulată, Ella Vișan nu este absolut deloc afectată și privește spre viitor cu optimism. „Cu mândrie o să mă îmbăt și poate să mă vadă toată lumea. Eu nu am o problemă. Nu putem să ne jucăm cu viitorul. Nici al nostru și nici al altor oameni. Cred că așa a trebuit să se întâmple.

Da, nu este o despărțire tipică, cum se despart doi oameni normali, dar știe Dumnezeu de ce s-a întâmplat asta, atât pentru Andrei, pentru a vedea lucruri la mine, pentru a conștientiza lucruri despre mine, despre el, dar și pentru mine.”, a mai spus Ella Vișan.

În emisiunea de la Antena 1, Ella Vișan s-a îndrăgostit de ispita Teo Costache, cu el a întreținut relații intime în repetate rânduri în emisiune. „Au fost situații în care am fost mult mai apropiați și am vorbit mai în largul nostru (…) Este un lucru pe care l-am simțit. Indiferent dacă va exista ceva între mine și Teo, este un lucru între mine și el”, a spus Ella, care nu a regretat relația cu Teo. După emisiune, ei s-au despărțit.

