Ella Vișan și Andrei Lemnaru aveau planuri mari când au început provocarea Insula Iubirii 2025. Erau deja de trei ani și jumătate împreună și urmau să facă marele pas: să se căsătorească. „Urmează să avem nunta. Avem lăutarii, avem restaurant, fotografi. Tot ce ne trebuie”, spuneau Ella Vișan și Andrei Lemnaru la casting.

Evenimentul urma să aibă loc sâmbătă, 13 septembrie 2025, iar fata își alesese deja și rochia de mireasă. Avea de gând să poarte la eveniment o rochie cu corset, care îi punea în evidență formele.

Nunta Ellei Vișan cu Andrei Lemnaru trebuia să aibă loc astăzi. Ce s-a întâmplat cu invitațiile și cum arăta rochia ei de mireasă: „A fost ceva rău”

Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii 2025

La Insula Iubirii 2025, situația s-a schimbat. Ella Vișan s-a îndrăgostit de ispita Teo Costache, cu el a întreținut relații intime în repetate rânduri în emisiune. „Au fost situații în care am fost mult mai apropiați și am vorbit mai în largul nostru (…) Este un lucru pe care l-am simțit. Indiferent dacă va exista ceva între mine și Teo, este un lucru între mine și el”, a spus Ella, care nu a regretat relația cu Teo.

Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României
Recomandări
Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României

De-a partea cealaltă, Andrei Lemnaru s-a arătat șocat când și-a văzut iubita îndrăgostită. Până la finalul emisiunii, el a trecut peste infidelitatea ei și s-a cuplat cu ispita Andrușca.

Din emisiune, Ella Vișan și Andrei Lemnaru au plecat separat, ea cu ispita Teo, el cu ispita Andrușca. Noile relații nu au durat prea mult, rapid s-au despărțit.

Ella Visan și Andrei Lemnaru după Insula Iubirii 2025Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Ce s-a întâmplat cu pregătirile de nuntă

Ispita Andrușca a explicat la Antena 1 ce s-a întâmplat cu planurile de nuntă ale lui Andrei Lemnaru și Ella Vișan. Cei doi aveau nunta programată pentru 13 septembrie 2025, însă s-au despărțit după infidelitățile de la Insula Iubirii 2025.

„Am ajuns în România, am stat vreo săptămână împreună, timp în care l-am petrecut cu Naba, cu Narcis, am ieșit, am vorbit. Am stat la Naba acasă, după care în acea săptămână am vorbit cu părinții lui Andrei pe video-call și a început să povestească unde a fost și ce a făcut și părinții lui erau foarte șocați și nu le venea să creadă, și vestea că n-o să mai fie nunta…

A fost ceva rău atunci, mai ales pentru părinții lui. Îți dai seama sa-ți vină copilul acasă, după o lună, să-ți spună „Mamă, nu mai fac nuntă, că uite ce s-a întâmplat’. După ce am ajuns în România și după ce am vorbit cu mama lui, în aceeași zi i-au venit verighetele acasă. Noi când am ajuns în București, el avea mașina plină de invitații pentru nuntă”, a mărturisit ispita la Antena 1.

Trupa de muzică a fost anunțată că nunta s-a anulat

Toate planurile au fost amânate, chiar și trupa care urma să cânte a fost anunțată că nunta nu mai are loc. Una dintre artistele care trebuia să anime atmosfera la nunta celor doi a anunțat că imediat după terminarea filmărilor de la Insula Iubirii a fost anunțată că nunta nu o să mai aibă loc. Ella a fost cea care s-a ocupat să anuleze totul.

„După postarea mea cu data disponibilă, 13 septembrie 2025, efectiv am fost bombardată cu mesaje dacă această dată a fost ocupată de cei doi concurenți de la Insula iubirii, Ella și Andrei. Ei bine, da! Noi eram formația care îi cânta la nuntă.

Am primit mesaj de la Ella atunci când s-a terminat emisiunea cum că nunta nu se mai ține, nunta se ținea la Vâlcea. Sincer să vă spun atunci când am primit mesaj de la Ella nici nu știam că ea este concurentă. Eu am aflat în urmă cu vreo două săptămâni că evenimentul care s-a anulat era de fapt la ei”, a declarat artista Loredana.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Tech: iPhone 17, 17 Pro și 17 Air – Prețuri, specificații și noutăți Apple 2025
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Nemachiată, abia trezită, fără tocuri sau rochie elegantă. Toate privirile au fost pe Elena Udrea de dimineață, când și-a dus fetița la școală! Complet neașteptat cum s-a afișat și ce gest a făcut! Nimeni nu a mai văzut-o așa până acum!
Unica.ro
Nemachiată, abia trezită, fără tocuri sau rochie elegantă. Toate privirile au fost pe Elena Udrea de dimineață, când și-a dus fetița la școală! Complet neașteptat cum s-a afișat și ce gest a făcut! Nimeni nu a mai văzut-o așa până acum!
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
Elle.ro
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
gsp
Școlit la Harvard, unul dintre cei mai mari fotbaliști brazilieni e șomer de 8 ani și a fost părăsit de soție: „Era prea perfect pentru mine!”
GSP.RO
Școlit la Harvard, unul dintre cei mai mari fotbaliști brazilieni e șomer de 8 ani și a fost părăsit de soție: „Era prea perfect pentru mine!”
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
GSP.RO
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
Parteneri
Mesaj de acum câteva minute! Oana Roman, mesaj furibund după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Libertateapentrufemei.ro
Mesaj de acum câteva minute! Oana Roman, mesaj furibund după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Cum arată palatul de un milion de euro în care locuiește Serghei Mizil: statuie dedicată tatălui și o cameră plină cu băuturi scumpe
Tvmania.ro
Cum arată palatul de un milion de euro în care locuiește Serghei Mizil: statuie dedicată tatălui și o cameră plină cu băuturi scumpe

Alte știri

Cum va fi vremea în București în acest weekend. Prognoza meteo ANM pentru 13 și 14 septembrie 2025
Știri România 11:01
Cum va fi vremea în București în acest weekend. Prognoza meteo ANM pentru 13 și 14 septembrie 2025
Moody's confirmă ratingul României la „Baa3”, iar perspectiva rămâne negativă
Știri România 09:15
Moody’s confirmă ratingul României la „Baa3”, iar perspectiva rămâne negativă
Parteneri
De ce se urăsc visceral rușii și ucrainenii? Un fost șef al spionilor români explică paradoxul care le scapă altor analiști
Adevarul.ro
De ce se urăsc visceral rușii și ucrainenii? Un fost șef al spionilor români explică paradoxul care le scapă altor analiști
Ce nume are, de fapt, Mirel Rădoi în buletin. Foarte puțini știu cum îl cheamă pe antrenorul de la Universitatea Craiova
Fanatik.ro
Ce nume are, de fapt, Mirel Rădoi în buletin. Foarte puțini știu cum îl cheamă pe antrenorul de la Universitatea Craiova
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

Vocea României, 12 septembrie 2025. Antrenorii au luptat pentru concurenți, iar spectacolul a atins cote maxime
Stiri Mondene 12:11
Vocea României, 12 septembrie 2025. Antrenorii au luptat pentru concurenți, iar spectacolul a atins cote maxime
Nunta Ellei Vișan cu Andrei Lemnaru trebuia să aibă loc astăzi. Ce s-a întâmplat cu invitațiile și cum arăta rochia ei de mireasă: „A fost ceva rău”
Stiri Mondene 11:17
Nunta Ellei Vișan cu Andrei Lemnaru trebuia să aibă loc astăzi. Ce s-a întâmplat cu invitațiile și cum arăta rochia ei de mireasă: „A fost ceva rău”
Parteneri
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Elle.ro
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Michaela Prosan, imagini rare de la aniversarea fiului! Vedeta i-a dezvăluit numele după 4 ani
TVMania.ro
Michaela Prosan, imagini rare de la aniversarea fiului! Vedeta i-a dezvăluit numele după 4 ani
Filmul morţii lui Răzvan, băiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele şcolii, în timp ce îşi aştepta mama
ObservatorNews.ro
Filmul morţii lui Răzvan, băiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele şcolii, în timp ce îşi aştepta mama
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Parteneri
Noul OZN din România este finalizat în proporție de 85% » Ultimele informații de pe șantier
GSP.ro
Noul OZN din România este finalizat în proporție de 85% » Ultimele informații de pe șantier
Un comentator Eurosport atacă vedeta momentului: „Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA”
GSP.ro
Un comentator Eurosport atacă vedeta momentului: „Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA”
Parteneri
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax.ro
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
Wowbiz.ro
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Mădălin, un băiețel de 11 ani, este de negăsit de două săptămâni! Un mesaj RO-ALERT a fost emis în 5 județe din România
KanalD.ro
Mădălin, un băiețel de 11 ani, este de negăsit de două săptămâni! Un mesaj RO-ALERT a fost emis în 5 județe din România

Politic

Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României
Analiză
Politică 10:00
Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României
Cărţile de vizită se fac cu foiţă de aur și se decontează prin protocol, la Parlament. O sută de bucăţi costă 310 lei: „Am fost un pic şocat”
Politică 12 sept.
Cărţile de vizită se fac cu foiţă de aur și se decontează prin protocol, la Parlament. O sută de bucăţi costă 310 lei: „Am fost un pic şocat”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Care este mâncarea preferată a lui Ianis Hagi. Deși a mâncat în cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat banal ocupă locul 1 în topul preferințelor
Fanatik.ro
Care este mâncarea preferată a lui Ianis Hagi. Deși a mâncat în cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat banal ocupă locul 1 în topul preferințelor
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice