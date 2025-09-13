Ella Vișan și Andrei Lemnaru aveau planuri mari când au început provocarea Insula Iubirii 2025. Erau deja de trei ani și jumătate împreună și urmau să facă marele pas: să se căsătorească. „Urmează să avem nunta. Avem lăutarii, avem restaurant, fotografi. Tot ce ne trebuie”, spuneau Ella Vișan și Andrei Lemnaru la casting.

Evenimentul urma să aibă loc sâmbătă, 13 septembrie 2025, iar fata își alesese deja și rochia de mireasă. Avea de gând să poarte la eveniment o rochie cu corset, care îi punea în evidență formele.

Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii 2025

La Insula Iubirii 2025, situația s-a schimbat. Ella Vișan s-a îndrăgostit de ispita Teo Costache, cu el a întreținut relații intime în repetate rânduri în emisiune. „Au fost situații în care am fost mult mai apropiați și am vorbit mai în largul nostru (…) Este un lucru pe care l-am simțit. Indiferent dacă va exista ceva între mine și Teo, este un lucru între mine și el”, a spus Ella, care nu a regretat relația cu Teo.

Recomandări Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României

De-a partea cealaltă, Andrei Lemnaru s-a arătat șocat când și-a văzut iubita îndrăgostită. Până la finalul emisiunii, el a trecut peste infidelitatea ei și s-a cuplat cu ispita Andrușca.

Din emisiune, Ella Vișan și Andrei Lemnaru au plecat separat, ea cu ispita Teo, el cu ispita Andrușca. Noile relații nu au durat prea mult, rapid s-au despărțit.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Ce s-a întâmplat cu pregătirile de nuntă

Ispita Andrușca a explicat la Antena 1 ce s-a întâmplat cu planurile de nuntă ale lui Andrei Lemnaru și Ella Vișan. Cei doi aveau nunta programată pentru 13 septembrie 2025, însă s-au despărțit după infidelitățile de la Insula Iubirii 2025.

„Am ajuns în România, am stat vreo săptămână împreună, timp în care l-am petrecut cu Naba, cu Narcis, am ieșit, am vorbit. Am stat la Naba acasă, după care în acea săptămână am vorbit cu părinții lui Andrei pe video-call și a început să povestească unde a fost și ce a făcut și părinții lui erau foarte șocați și nu le venea să creadă, și vestea că n-o să mai fie nunta…

A fost ceva rău atunci, mai ales pentru părinții lui. Îți dai seama sa-ți vină copilul acasă, după o lună, să-ți spună „Mamă, nu mai fac nuntă, că uite ce s-a întâmplat’. După ce am ajuns în România și după ce am vorbit cu mama lui, în aceeași zi i-au venit verighetele acasă. Noi când am ajuns în București, el avea mașina plină de invitații pentru nuntă”, a mărturisit ispita la Antena 1.

Trupa de muzică a fost anunțată că nunta s-a anulat

Toate planurile au fost amânate, chiar și trupa care urma să cânte a fost anunțată că nunta nu mai are loc. Una dintre artistele care trebuia să anime atmosfera la nunta celor doi a anunțat că imediat după terminarea filmărilor de la Insula Iubirii a fost anunțată că nunta nu o să mai aibă loc. Ella a fost cea care s-a ocupat să anuleze totul.

„După postarea mea cu data disponibilă, 13 septembrie 2025, efectiv am fost bombardată cu mesaje dacă această dată a fost ocupată de cei doi concurenți de la Insula iubirii, Ella și Andrei. Ei bine, da! Noi eram formația care îi cânta la nuntă.

Am primit mesaj de la Ella atunci când s-a terminat emisiunea cum că nunta nu se mai ține, nunta se ținea la Vâlcea. Sincer să vă spun atunci când am primit mesaj de la Ella nici nu știam că ea este concurentă. Eu am aflat în urmă cu vreo două săptămâni că evenimentul care s-a anulat era de fapt la ei”, a declarat artista Loredana.