Înaintea evenimentului, LayZee (ex. Mr. President) a stat de vorbă cu Libertatea atât despre relația pe care o are cu Haddaway, cât și despre melodia „Coco Jamboo”. Mai mult decât atât, a spus și alături de ce artist i-ar plăcea să lanseze o melodie.

Libertatea: Ne poți spune ce te inspiră cel mai mult în procesul tău creativ în prezent?

LayZee (ex. Mr. President): Ceea ce mă inspiră cu adevărat astăzi vine din două direcții. În primul rând, ca performer. Totul este despre a distra oamenii și a fi prezent pe scenă. Îmi place să mă mișc și ador să aud și să simt reacția publicului. Energia lor îmi dă energie și astfel începe un ciclu de schimb de energie.

Pe de altă parte, partea mea de producător și de creator muzical caută inspirație în creațiile și artiștii din trecut. Anii 90 sunt o sursă excelentă de inspirație, pentru că a fost o decadă în care s-au întâmplat lucruri extraordinare și noi în muzică. Nu doar pentru că am făcut parte din acea perioadă, ci pentru că eram fără frică: nu urmam trenduri, ci deschideam drumuri! Așa abordez și eu muzica: chiar dacă mă inspir din trecut, o fac să sune ca în prezent.

LayZee a vorbit despre nostalgia anilor '90

Ce rol joacă nostalgia anilor 90 în muzica ta actuală?

Anii 90 joacă un rol uriaș atât în show-urile mele, cât și în muzica nouă și producțiile mele. În spectacolele mele includ mereu muzică nouă, dar este important să aibă acel vibe al anilor 90, cu o notă modernă. Este important, pentru că show-ul și performanța mea au o anumită energie pe care încerc să nu o stric.

Cum s-a schimbat modul în care faci muzică de la începuturile tale până astăzi?

Muzica a evoluat enorm. O parte este grozavă și uimitoare, iar alteori mă întreb de ce. Pe vremea când eu, fratele meu și Mousse T. am început să facem muzică, totul era analogic. Se înregistra manual pe un magnetofon mare, cu 24 sau 48 de canale. Am învățat să folosesc acel echipament și am fost profund implicat în partea tehnică a producției.

Astăzi totul este digital, ceea ce economisește mult timp și oferă flexibilitate în ideile de producție. Dar cred că, dacă oamenii nu sunt atenți, acest lucru ar putea distruge muzica: nu în sensul în care cred unii. Muzica va exista mereu! Însă inteligența artificială ar putea distruge procesul, dacă oamenii permit asta. AI este un instrument și ar trebui folosit ca atare pentru cele mai bune rezultate. Nu are „atingerea umană”. Muzica trăiește prin această atingere umană, prin timing și frecvența umană care ne face să simțim vibrațiile. AI nu are încă asta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Ai fi deschis să creezi sau să colaborezi pe proiecte generate cu AI?

Așa cum am spus, AI este un instrument. Dacă apare un proiect cu elemente AI pe care nu le pot identifica auditiv, atunci sunt deschis. Dar, pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai bună, va veni un moment când oamenii nu vor mai putea face diferența. Nu știu când va fi asta, dar sper să nu fie prea curând.

Ce înseamnă pentru tine o piesă reușită? Succes comercial sau conexiune emoțională cu publicul?

Conexiunea emoțională durează mai mult decât succesul comercial. Dacă scrii o piesă care reușește să se conecteze cu publicul, vei rămâne mereu în inimile lor și ale copiilor lor. „Coco Jamboo” este un exemplu excelent. După 30 de ani, încă are propria viață. Dumnezeu este bun!

Cum abordezi echilibrul între a crea muzică pentru tine și a răspunde așteptărilor fanilor?

Muzica pe care o fac este, în primul rând, pentru mine. Asta e tot! Dacă unora dintre fani le place, sunt fericit. Dacă nu, măcar mie îmi place, pentru că de aceea am creat-o. Nu este vorba de aroganță față de fani, pentru că în show-urile mele creez mereu ceva nou pentru ei, iar ei sunt primii care o aud live, înainte de lansare.

Cu cine ar vrea să cânte LayZee (ex. Mr. President)

Cum îți alegi colaborările și ce cauți într-un artist înainte să spui „Da” unui proiect?

Caut imaginație și o abordare originală. Primesc multe cereri de colaborare, majoritatea dorind să creeze un nou „Coco Jamboo”. Este plăcut, dar am făcut deja asta, iar o a doua piesă nu o va depăși niciodată pe prima. Așa că trebuie să fie ceva cu adevărat special pentru a-mi stârni interesul.

Există artiști din noua generație cu care ți-ar plăcea să colaborezi?

Sincer, nu cunosc foarte mulți artiști noi. Așa că răspunsul este: dacă există cineva cu muzică grozavă și o piesă extraordinară, mi-ar plăcea să lucrez cu ei. Singurul artist pe care l-am văzut și auzit mult și cu care mi-ar plăcea să colaborez este Fly Project. Tipul are un stil incredibil, o vibrație foarte bună și este foarte cool pe scenă. Nu știu exact de unde este. Ar putea fi din Jamaica, pentru că este chiar atât de cool. (n.r. – râde)

Povestește-ne puțin despre prietenia cu Haddaway. Cum se menține o prietenie de atâția ani si ce alte proiecte veți mai avea împreună?

Eu și Haddy ne știm cu mult înainte de muzică. Nu am voie să spun date, altfel mă bate. (n.r. – râde) Ne cunoaștem dinainte de scenă, de hituri și de celebritate. Sunt foarte mândru de fratele meu. Nu îl pot numi altfel, pentru că asta este pentru mine. Am împărțit multe scene, multe cabine și multe petreceri și mereu am avut grijă unul de celălalt. Vom rămâne frați până la apusul soarelui.

În afară de muzică, ce alte pasiuni îți influențează stilul și energia pe care o aduci pe scenă?

Sper că stilul vestimentar. Îmi place să port costume și să mă îmbrac elegant. Este ceva de care sunt pasionat și îmi place să arăt bine. Cui nu-i place?

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE