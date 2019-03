Iubita lui Gheorghe Turda vorbește despre fiul pe care l-a ținut ascuns

„Este baietelul meu aici acum este ditamai băiatul, are 23 de ani, acum este cea mai mare realizare a vieţii mele. Îl cheamă Vicenţiu şi înainte de toate am fost mamă, adica nu am pierdut niciun moment important. Este traumatizant a fost traumatizant dar am încercat eu cel puţin să arăt latura mea puternică”, a spus Nicoleta Voicu la Antena Stars.

„Au fost momente multe de cumpănă de neajunsuri când dacă nu am avut un număr la care să sun să cer ajutor, chiar şi financiar pentru că au fost zile grele pentru mine cu aceasta rată la bancă şi au fost zile în care a trebuit să îmi gospodăresc banii de azi pe mâine mai cautam 10 lei prin cutiuţa, era soare pe strada mea când găseam 10 lei printr-un buzunar al genţii”, a mai spus Nicoleta Voicu.

Gheorghe Turda şi Nicoleta Voicu s-au împăcat, iar dovada stă în cea mai recentă imagine publicată de artista de muzică populară pe contul de socializare, în care apare alături de cel care i-a furat inima. Cei doi au avut și un mesaj pentru prietenii virtuali.

