Iulia Albu a scăpat de problema căderii părului. Vedeta a spus la ce metode a apelat. „Nu m-am axat doar pe medicație”

„Cred că părul este punctul meu forte în acest moment, după foarte mulți ani în care știți că am avut probleme. Nu m-am axat doar pe medicație, ci am făcut și foarte multe injecții în scalp pentru regenerarea părului. Am avut și o dietă echilibrată și am făcut sport.

Am ales să fac aceste Story-uri fără extensii, fără produse, doar cu părul spălat, așa cum este el. După cum v-am spus a fost o muncă foarte grea.

Ca să ajung în punctul acesta, eu mi-am pierdut aproape jumătate de păr din cauza unor probleme de sănătate pe care le-am avut și din cauza stresului și a unui proiect.

Noi am mai avut discuția despre vitamine pentru păr și unghii, nu este suficient. Am încercat foarte multe vitamine, unele foarte bune, majoritatea sunt ok dacă ai o situație cum este cazul meu.

Personal trebuie să renunț și la gluten, și la lactoză”, le-a mărturisit Iulia Albu urmăritorilor ei de pe Instagram.

