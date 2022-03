În ediția din 19 martie, Iulia Albu și Marian Prisacaru au fost eliminați de la „Dancing on Ice – Vis în doi”. Seara trecută, vedeta a fost invitată la „Xtra Night Show”, emisiunea de la Antena Stars, unde a vorbit despre experiența pe care a avut-o în show-ul de la Antena 1. Ca și alți oameni, Dan Capatos a observat asemănarea dintre partenerul din emisiune al Iuliei Albu și fostul ei soț, Mihai Albu. Criticul de modă a fost amuzată de situație.

„Marian a fost o persoană diferită de ceea ce am cunoscut eu până acum. Doamne, deci nu știam care era problema, acum am aflat. Deci semăna, să știi. Când l-am văzut acolo am zis: «Emotional damage level 100. Cu ce am greșit în viața asta?». Contează că am făcut niște lucruri foarte frumoase acolo. Pentru mine a fost un început”, a mărturisit Iulia Albu, în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”.

Iulia Albu: „Eu nu m-am lăsat de patinaj”

După ce a participat la „Dancing on Ice”, vedeta și-a dat seama că îi place pe gheață, astfel că a continuat să patineze și după terminarea competiției. Iulia Albu merge la un patinoar în afara Bucureștiului, unde se dă pe gheață.

„La antrenamente am căzut. Am căzut rău când terminam. Sore e o persoană foarte emotivă. Aveam o problemă… partenerul meu nu putea să sară și eu nu puteam să-l prind. Noi avem niște figuri foarte frumoase pe care le-am făcut pe gheață. A fost o experiență frumoasă. Patinajul cred că este un sport care trebuie promovat. (…) Eu nu am căzut deloc în timpul exercițiilor. Eu nu m-am lăsat de patinaj și patinez în continuare. Am făcut echitație, înot, tenis, dar patinaj nu făcusem. Merg în afara Bucureștiului să patinez. E cu acces pentru oricine plătește. Vin copii la curs, dar e destul de scump”, a declarat Iulia Albu în emisiune.

