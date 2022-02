Pe gheață, Iulia Albu va face pereche cu Marian Prisacaru, antrenor de patinaj artistic, care dorește să își deschidă un club de patinaj dotat cu sală de pregătire fizică, cât și cu toată aparatura necesară.

„El este Marian Prisacaru, iar visul lui a devenit și visul meu. Marian are o poveste incredibilă, pe care v-o vom spune împreună. Visul nostru este să oferim șansa de a face performanță în patinaj tuturor celor ce s-au născut pentru a fi patinatori. Hai și tu in #teamIA Ne vedem LIVE! din 5 martie la Antena1! Începe Dancing on Ice România”, a scris Iulia Albu pe una dintre rețelele de socializare.

Despre „Dancing on Ice: Vis în doi”

Antena 1 lansează pe 5 martie, de la 20.00, show-ul fenomen „Dancing on Ice: Vis în doi”, un show grandios în care vedetele vor concura pe gheață, în ritm de dans, alături de patinatori profesioniști. Cele nouă celebrități care au acceptat provocarea „Dancing on Ice: Vis în doi” vor patina în direct, în fiecare sâmbătă, alături de partenerii lor profesioniști, încercând să impresioneze atât juriul, cât și telespectatorii. Ringul de dans al emisiunii va găzdui perechi hotărâte să arate că sunt în stare să muncească până la epuizare pentru a oferi dansuri memorabile pentru visuri ce merită a fi împlinite.

