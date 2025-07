Iulia Albu a oferit pentru CANCAN.RO o declarație care lămurește apariția sa recentă alături de un bărbat misterios, surprinsă în timpul unei ieșiri matinale în parc. Criticul de modă a fost fotografiată în timp ce făcea sport, într-o formă de zile mari, însă ceea ce părea o simplă sesiune de jogging s-a transformat într-un moment plin de… surprize.

Totul a început în momentul în care Iulia se pregătea să plece spre casă, dar cheia mașinii a refuzat să mai coopereze. Bateria era descărcată, iar vedeta s-a văzut nevoită să ceară ajutor. În parcarea din apropiere, un grup de bărbați stătea la povești, iar unul dintre ei a intervenit imediat pentru a o ajuta. Întâlnirea părea pur întâmplătoare, dar, după câteva discuții, lucrurile au luat o turnură neașteptată.

Ce declară Iulia Albu despre bărbatul din parc

Vedeta a ținut să sublinieze că nu este vorba despre o idilă, cel puțin nu în acest moment. „Domnul din imagini este un om extrem de galant care a fost salvatorul acelei zile. Fatidic, după alergarea mea de dimineață am rămas fără baterie la cheia de la mașină, cheie care nu a funcționat nici măcar mecanic, cum ar fi fost normal. Ca o căprioară în bătaia farurilor, și lipsită de orice speranță, am abordat un grup de bărbați ce păreau capabili să rezolve această situație, care erau în parcare în acel moment. Unul dintre ei s-a oferit să mă ajute salvând ziua. Incredibil, am constatat ca am fost colegi de liceu iar următoarea ora ne-am petrecut-o rezolvând situația cheii. A fost o întâlnire surprinzătoare și foarte plăcută”, a declarat Iulia Albu pentru sursa mai sus-menționată.

