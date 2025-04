Odată cu plecarea din România, Iulia Vântur a vrut să facă și o schimbare în carieră, astfel că după ce în țara noastră prezentase unele emisiuni și chiar participase în câteva formate TV, iată că odată ce a ajuns în India ea și-a dat seama că poate fi și cântăreață.

Iulia Vântur și-a făcut auzită vocea pe coloana sonoră a unor filme de la Bollywood, dar a ajuns și să cânte pe scenă alături de nume mari din industria muzicală mondială, precum Jason Derulo și Ricky Martin.

Ce face Iulia Vântur când ajunge acasă în India

Recent, într-un interviu pe care l-a acordat pentru Viva, Iulia Vântur a dezvăluit că ajunge acasă în Mumbai (India) doar pentru a-și face bagajul pentru o altă deplasare și că este în căutare de hituri.

„Ajung acasă să-mi schimb bagajul, în ultima perioadă. Dar mă bucur pentru proiectele în care sunt implicată. Am concerte live în Dubai, în Londra, în diverse orașe din India. În curând și în Germania, la o gală internațională a premiilor în muzică, unde voi și cânta. Poate ușor-ușor ajung să cânt și în România. Mi-a plăcut experiența de la Sala Palatului, în care am cântat împreună cu Loredana, în show-ul ei.

A fost foarte emoționant pentru mine deoarece, de data asta, am cântat pentru oamenii mei, pentru românii mei. Mama, tatăl meu, prietenele mele din copilărie… A fost frumos, am adus un iz indian în spectacol, am îmbinat cele două culturi: cea românească și cea indiană. Când sunt în Mumbai, înregistrez piese noi. Sunt în căutare de hituri Aviz amatorilor”, a spus Iulia Vântur pentru sursa citată.

Iubita lui Salman Khan și-a amintit și de momentele în care a urcat pe aceeași scenă cu Jason Derulo și Ricky Martin, afirmând că au fost niște experiențe extraordinare.

A vorbit și despre Ricky Martin

„Eu sunt fan Ricky Martin din adolescență. Pentru mine, el este numărul unu în topul performerilor. Prietenii mei știu cât de mult îmi place și îl admir. În urmă cu un an, am zburat din India în Spania să-l văd cântând live. L-am întâlnit la diverse gale, prin lume, însă m-am bucurat că m-a cunoscut în rolul de artist. Concertul pe care l-am ținut în show-ul lui Jason Derulo a fost apreciat și mi-a adus această șansă de a cânta, mai târziu, și în show-ul lui Ricky Martin.

Pas cu pas se construiește totul. Tot ce am făcut în această viață m-a ajutat. Cariera de prezentator în comunicarea cu publicul, în concerte, muzica în teatru și actorie… Momentul întâlnirii cu Ricky Martin a fost foarte emoționant pentru mine, m-a încurajat înainte de show, am vorbit și după show. A fost foarte prietenos, cald și foarte supportive, m-a făcut să mă simt parte din acea echipă. Plus că mi-a dat o îmbrățișare caldă cât să o țin minte toată viața. Simțeam că este un om bun dinainte să-l cunosc și e cu adevărat minunat. Iar ca performer este senzațional. În istoria mea pe scenă, acesta va rămâne mereu un moment special, de suflet.

Sunt recunoscătoare pentru șansa de a cânta alături de artiști mari, pe scene faimoase ale lumii, pe scene pe care au cântat legendele muzicii: pe Wembley și alte arene mari din lume. Am trăit momente superbe pe scenă, în afara scenei… Mă bucur mult când vin români la spectacole, când îmi scriu sau vin să mă vadă cântând. Sunt mândră când, în prezentarea din sală, scrie mare pe ecran România”, a încheiat Iulia Vântur.

