Iulia Vântur are o relație foarte bună cu părinții ei și le duce dorul în fiecare zi. Artista s-a mutat în urmă cu mai mulți ani în India, acolo unde a început o viață nouă și și-a cunoscut partenerul, pe Salman Khan. Nu ajunge prea des în România, pentru că are un program încărcat și suferă că nu poate fi alături de familia ei.

În urmă cu câteva ore, Iulia Vântur și-a întâlnit mama pe aeroportul din Istanbul, unde a așteptat-o cu flori și baloane în formă de inimă. Vedeta și-a strâns mama în brațe și s-a bucurat enorm să o revadă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Iubita lui Salman Khan și-a dorit ca întâlnirea cu mama ei să fie filmată, astfel că și-a rugat o prietenă să o ajute. Iulia Vântur a încărcat apoi filmarea pe Instagram, unde a dorit să împărtășească cu fanii ei bucuria pe care a trăit-o. „Reunite”, a scris vedeta pe una dintre rețelele de socializare.

Iulia Vântur locuiește de 10 ani în India

Recomandări Mario Iorgulescu, condamnat la 13 ani și 8 luni de închisoare pentru omor, în dosarul accidentului din 2019. Decizia judecătorilor este definitivă

Au trecut aproape 10 ani de când Iulia Vântur a fost prima dată în India și a decis că acolo va locui. Ea l-a cunoscut pe Salman Khan, care i-a devenit iubit și de ceva ani formează un cuplu discret. Dacă la început nu a vrut să recunoască relația, ulterior a făcut publică povestea de iubire pe care o trăiește alături de actorul indian.

Într-un interviu pentru Revista VIVA!, Iulia Vântur a vorbit despre mutarea sa în India. Vedeta a povestit ce a determinat-o să renunțe la viața plină de succes din România pentru un nou început pe alt continent.

„Nu sunt zece ani de când am plecat în India, ci de când am descoperit viața în India, m-am mutat după vreo alți câțiva ani de vizite. Și pe atunci am făcut tot ce am simțit, era o lume total nouă, fascinantă, însă atunci când te gândești să renunți la tot ce ai clădit în ani de muncă și implicare și să o iei de la capăt într-o lume nouă, te cuprinde teama.

„Eu am devenit adult în India”

Știi… chiar ieri cineva îmi explica de ce la anumite procesiuni, pooja, ritualuri în India, se fac acele desene superbe (rangoli) din orez, direct pe podea. Nu sunt făcute pe un suport, nu sunt lipite, fixate, iar la final, după ore în șir de muncă, ei le strâng și toată acea frumusețe de desen se risipește. Motivul? Tocmai pentru a învăța să te detașezi de lucruri, să ai libertatea de a te transforma, de a evolua.

Recomandări Un preot ortodox laudă documentarul despre Arsenie Boca. Momente speciale la proiecția de la Sibiu a filmului lui Alexandru Solomon

Eu cred că am avut curajul, nebunia și încrederea că, dacă îmi voi urma sufletul, nu am cum să sfârșesc rău! Și am avut curaj să șterg de pe podea acea rangoli, să mă detașez de tot ce aveam înainte și de tot ce reprezentam, mai ales pentru cei din jur, și să mă las liberă să creez din nou, să mă transform. Pentru mine, India a fost o călătorie de viață, eu am devenit adult în India”, a povestit Iulia.