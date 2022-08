Vedeta a recunoscut că Salman Khan i-a făcut cunoștință cu multe persoane importante de la Bollywood. „Salman a fost cel care a făcut introducerea. Când ești prezentat de cineva ca el, trebuie să te prezinți de la același nivel profesional, nu ai cum să dezamăgești. Acolo a fost adevărata muncă. Conținutul și examenul final eu le-am dat. Am fost privilegiată să am parte de sfaturile unui om cu o experiență de peste 30 de ani în Bollywood.

M-a susținut și chiar a crezut în mine. El a crezut în vocea mea mai mult decât am crezut eu însămi inițial. Eu chiar nu-mi făcusem vreo speranță că voi începe o carieră în muzică, în India. Abia când mi s-a spus „ai un dar frumos, special… nu-l ignora!, am realizat că merită să pun extra muncă și energie. Meritam să fac asta pentru sufletul meu. Muzica este unul dintre cele mai frumoase daruri pe care le-am primit în viața mea”, a spus Iulia Vântur, care a dezvăluit că Salman Khan îi este manager, dar și persoana în care are cea mai mare încredere și persoana care îi oferă mereu sfaturi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

După ce a muncit alături de Salman Khan, vedeta care a fost prezentatoare de știri în România are numai cuvinte de laudă la adresa lui. „Nimeni nu rezistă atâtea generații într-un domeniu decât dacă e excepțional. Nu am cunoscut un om mai muncitor, mai implicat în ceea ce face. Pentru el, filmul, munca reprezintă viața în sine, de la cel mai mic detaliu până la ultimul. Pare foarte relaxat pentru că își știe jobul foarte bine, însă, dacă ajungi să îl cunoști, știi că el creează mereu ceva nou.

Recomandări Incendiu lângă Moscova. Chiar agenția TASS contrazice Ministerul Situațiilor de Urgență: clădirea distrusă e a unei unități militare, nu civilă, cum s-a spus

Este foarte atent la detalii și are talentul de a te face să-ți dorești să devii și tu, la rândul tău, cea mai mai bună versiune a ta, tocmai prin puterea exemplului. Competiția cu tine însuți/însăți în fiecare zi, nu cu alții! E ușor să cădem în starea caldă în care ne complacem… las că merge și așa!”, a mai spus ea pentru viva.ro.

Iulia Vântur și Salman Khan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape 10 ani. Fosta prezentatoare de la PRO TV locuiește în India alături de actor, iar relația lor a fost una discretă până acum, vedeta preferând să nu vorbească prea mult despre asta.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A lovit-o cu piciorul în spate, a lovit-o cu capul în gură. Cine e vedeta care riscă 5 ani de închisoare, toată lumea e șocată de ce i-a făcut fostei iubite

Playtech.ro ȘOC! Florin Salam, în stare GRAVĂ la spital! A fost internat de URGENȚĂ și trecut pe oxigen!

Observatornews.ro A început demolarea unui celebru bloc din Bucureşti, construit ilegal: "Bucăţică cu bucăţică"

HOROSCOP Horoscop 11 august 2022. Taurii au destule motive să revină la gânduri mai bune în legătură cu familia și să renunțe la gândurile negre

Știrileprotv.ro Păcăleală la o benzinărie din Argeș. Un șofer a „alimentat” TIR-ul cu aer

Orangesport.ro Plecat din Guvernul Rusiei, a dat de gol când are loc finalul războiului din Ucraina! Răsturnare de situaţie: ce se întâmplă imediat cu Vladimir Putin

PUBLICITATE Pssst!!! Ai auzit de Remixshop? Au zilnic reduceri de până la 90%