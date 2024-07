Iulia Vântur a avut parte de o zi de naștere de neuitat, bucurându-se de prezența celor dragi și a iubitului ei, actorul indian Salman Khan. Vedeta, care a reușit să-și îndeplinească dorința cea mai mare de a deveni o artistă apreciată la Bollywood, a petrecut alături de prieteni și a împărtășit momentele speciale cu fanii săi pe rețelele de socializare.

Cu o carieră în plină ascensiune și o poveste de dragoste ce durează de aproape 10 ani, Iulia Vântur trăiește o perioadă fericită și împlinită atât pe plan profesional, cât și personal. De ziua ei, vedeta a avut alături câțiva invitați apropiați, printre care și Salman Khan, care nu a lipsit de la evenimentul special.

Fanii cuplului au fost încântați să vadă cât de fericiți sunt împreună și au transmis numeroase mesaje de felicitare și urări de bine pentru ei. Iulia Vântur a transmis și mulțumiri pentru cei care s-au gândit la ea.

„Sunt foarte recunoscătoare că am oameni minunați în viața mea.

Un mare mulțumesc pentru fiecare dintre voi care mi-ați binecuvântat călătoria. Vă iubesc, viața mea este mai frumoasă datorită vouă 🤗❤️

Vă mulțumesc pentru toate urările și dragostea, vă trimit o îmbrățișare mare și plină de iubire”, a scris Iulia Vântur pe contul său de Instagram.

Iulia Vântur, despre Salman Khan: „Sunt mândră de el, dar uneori este o provocare să strălucești și tu”

Dincolo de cariera ei, Iulia Vântur trăiește și de aproximativ 10 ani o relație de iubire cu Salman Khan. Ea a recunoscut acum că e o provocare viața alături de starul de la Bollywood. Cu toate acestea, e mândră de el și îl susține.

„Salman este precum o stea strălucitoare. El este scutul meu. Sunt mândră de el, dar uneori este o provocare să strălucești și tu, în timp ce ești înconjurată de o aură atât de mare, precum o are el”, a afirmat Iulia Vântur într-un interviu acordat City Times, în timp ce se afla într-o vizită în Dubai.

„El trăiește pentru munca sa, cufundându-se pe deplin nu numai în propriul rol, ci și în întreaga echipă și întregul proces”, a mai spus Iulia Vântur, citată de khaleejtimes.com.

Iulia Vântur locuiește în India, dar și în Dubai, unde și-a luat casă

De curând, fosta prezentatoare de la Pro TV a fost invitată în două emisiuni TV de prestigiu, „Dubai One” și „Lovin Dubai”, unde a dezvăluit detalii fascinante despre parcursul său profesional și despre cum a reușit să-și atragă admiratorii din întreaga lume.

În aceste apariții televizate, Iulia Vântur a împărtășit povestea sa, vorbind despre evoluția carierei sale și despre modul în care a reușit să câștige inimile publicului internațional. Talentul și farmecul ei au fost recunoscute și apreciate deopotrivă, consolidându-i statutul de artistă internațională.

Un moment memorabil a fost atunci când Iulia Vântur a dezvăluit că și-a achiziționat o locuință în Dubai, transformând astfel acest oraș în a treia sa casă. „Mă simt foarte bine aici, în Dubai. Am foarte mulți prieteni aici, am propria mea casă, de altfel am și o carte de identitate. Mă simt ca acasă aici.

Vin foarte des aici, fie că este vorba de muncă, de evenimente. Recent chiar am avut un show”, a declarat Iulia Vântur în emisiunea „One Dubai”. De remarcat este și că partenerul său, Salman Khan, deține, de asemenea, o proprietate în Emiratele Arabe Unite, ceea ce consolidează legăturile ei cu această regiune.

