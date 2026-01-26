În imaginile realizate seara, într-o locație rafinată din India, Iulia Vântur și Loredana Groza apar relaxate și zâmbitoare, emanând stil și bună dispoziție. Loredana Groza a ales o ținută cu influențe tradiționale, purtând o tunică verde, decorată cu broderii aurii, combinată cu pantaloni largi, în carouri, în nuanțe de verde și mov. Look-ul a fost completat de accesorii discrete și o atitudine nonconformistă, specifică artistei.

Întâlnire inedită în India

Alături de ea, Elena, fiica Loredanei, a optat pentru un outfit modern și lejer: pantaloni largi în tonuri de verde, un tricou simplu și o jachetă cu imprimeu, accesorizată cu ochelari de vedere cu rame statement. Apariția ei a completat perfect vibe-ul urban-chic al serii.

Iulia Vântur a impresionat cu o ținută elegantă, all black, formată dintr-o rochie lungă, fluidă, cu o crăpătură subtilă, peste care a purtat un sacou negru. Ținuta a fost pusă în valoare de o eșarfă în carouri, în nuanțe deschise, și sandale fine, care au adăugat un plus de rafinament. Fotografia a fost însoțită de un mesaj simplu, dar sugestiv: „Ce noapte frumoasă alături de Iulia Vântur”, semn că întâlnirea a fost una specială și plină de energie pozitivă.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Dacă mulți au apreciat eleganța și prietenia dintre cele două artiste, alții au fost curioși de absența celebrului actor Bollywood, iubitul Iuliei Vântur. Comentariul care s-a repetat cel mai des a fost: „Și Salman Khan unde e?”. Cu toate acestea, Iulia Vântur a ales să nu răspundă mesajelor legate de viața sa personală, preferând să lase imaginea și momentul să vorbească de la sine.

Loredana Groza, pauză profesională la început de 2026

La peste două săptămâni după pierderea tatălui său, Loredana Groza a revenit în atenția publicului cu o serie de postări care au stârnit reacții puternice în rândul fanilor. Artista a ales să se retragă pentru o perioadă din viața publică și să plece într-o călătorie, iar destinația aleasă a surprins pe multă lume.

Pe Facebook, cântăreața a transmis un mesaj sincer, în care a vorbit despre nevoia de pauză și despre absența ei din mediul online: „2026 începe cu un lucru pe care nu l-am avut de foarte multe ori de-a lungul carierei: o pauză. Chiar dacă acest lucru nu îmi stă în fire, am fost nevoită să fiu offline o perioadă. Vă mulțumesc tuturor, îmi este dor de voi și aștept ca 2026 să fie un an perfect pentru toți! Vă iubesc, Lori”.

Ulterior, Loredana Groza a dezvăluit că se află în India, o țară pe care a vizitat-o de mai multe ori de-a lungul anilor și față de care a declarat în repetate rânduri că are o legătură specială. Artista a postat imagini din timpul unei sărbători tradiționale, însoțite de mesajul: „Ziua Recoltei în India! Happy Pongal Day! Au loc petreceri câmpenești cu orez fiert și muuulte văcuțe 🍚🐮”.

Dacă unii admiratori au apreciat sinceritatea și frumusețea momentelor împărtășite, alții au fost mult mai critici, considerând nepotrivită vacanța în contextul doliului. Comentariile dure nu au întârziat să apară: „Da… că doar este în doliu, nu?”, „Te-ai dus în cultura celor ce se închină la vaci. Impresionant”, „Ce cauți în mizeria aia? Ai toate vaccinurile?”, „De ce îți place India? Este așa de fascinantă? Mulți spun că marea majoritate sunt extrem de săraci. Poate ne spui și nouă cum este…”.