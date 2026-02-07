„Alexandru din Ekaterinburg a câștigat 10 milioane de ruble la loterie datorită unui bilet extras la întâmplare. Câștigul a avut loc cu doar câteva zile înainte de aniversarea nunții sale, iar biletul conținea chiar și data acestui eveniment de neuitat și important”, se precizează într-un comunicat.

Nunta a avut loc pe 6 februarie 2019, când Alexandru și soția sa aveau 33 de ani, aceeași vârstă menționată pe bilet. Câștigătorul intenționează să-și folosească premiul pentru a-și achita ipoteca și a cumpăra o mașină nouă.

Un matematician român a creat o formulă pentru a câștiga de 14 ori la loterie. Metodele sale au determinat autoritățile din mai multe țări să înăsprească regulile jocurilor de noroc. La momentul respectiv, totul era legal.

