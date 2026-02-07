Vremea de mâine, 8 februarie 2026, în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că, în perioada duminică, 8 februarie 2026, ora 9.00 – luni, 9 februarie 2026, ora 9.00, valorile de temperatură se vor situa în jurul mediilor multianuale în estul țării, iar în rest vor fi peste acestea, astfel că temperaturile maxime se vor încadra între -1 grad Celsius în nordul Moldovei și 15 grade Celsius în Oltenia.

Cerul va avea înnorări temporare și se vor semnala precipitații, predominant sub formă de ninsoare în Moldova și estul Transilvaniei, predominant ploi pe arii restrânse în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, și ploi în rest.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în sud-vest și sud. Temperaturile minime se vor încadra între -3 și 4 grade Celsius, mai scăzute în nordul Moldovei spre -10 grade Celsius. Dimineața și noaptea, pe areale restrânse va fi ceață.

Cum va fi vremea mâine, 8 februarie 2026, în București

În București, în intervalul duminică, 8 februarie 2026, ora 9.00 – luni, 9 februarie 2026, ora 9.00, valorile termice se vor situa peste normele perioadei.

Cerul va fi mai mult noros, iar noaptea trecător vor fi precipitații slabe. Va ploua, iar spre sfârșitul intervalului vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări noaptea. Temperatura maximă va fi de 7… 8 grade Celsius, iar cea minimă, de -1 spre 0 grade Celsius. Dimineața va fi ceață.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 9 februarie – 8 martie 2026.

Cum va fi vremea în săptămâna 9 – 15 februarie 2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile intracarpatice.

Cum va fi vremea în săptămâna 16 – 22 februarie 2026

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026

Temperatura aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 2 – 8 martie 2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Meteorologii analizează scenariul unei ierni foarte reci pe continent, pe fondul unui vortex polar mai slab decât în mod normal, fenomen ce ar putea permite incursiuni de aer arctic și episoade de frig intens.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE