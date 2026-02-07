Dan Negru a atras atenția urmăritorilor săi cu o vizită specială la Biserica Elefterie din București, unde a dezvăluit un „secret” ascuns în interiorul lăcașului de cult. Prezentatorul TV a publicat un filmuleț pe rețelele de socializare în care explică contextul istoric dur în care a fost realizată pictura de Arsenie Boca, în anii 50, în perioada persecuțiilor comuniste.

În imagini, Dan Negru subliniază că Arsenie Boca a ales să îl reprezinte pe Iisus într-o ipostază rar întâlnită: îmbrăcat în haine de deținut politic. Mesajul transmis prin această operă artistică reflectă curajul și profundul respect pentru suferința românilor închiși din motive politice, arătând cum credința le oferea puterea de a rezista.

„E un secret interesant ascuns în biserica Elefterie din București. Trec de multe ori pe aici. Acum în februarie se face anul de când Arsenie Boca a fost proclamat sfânt. În anii 50, el a fost unul din pictorii acestei biserici și înăuntru e un secret lăsat de Arsenie Boca. Să vi-l arăt. E liniște aici. În anii 50, peste jumătate de milion de români erau aruncați în pușcării politice. Comuniștilor nu le-a prea plăcut religia, așa că preoții erau și ei deportați sau aruncați în pușcării.

Și în bolta altarului, Arsenie Boca l-a pictat pe Iisus așa cum niciunde nu îl mai întâlnești, în zeghe, în haine de pușcăriaș. Chiar și tunsoarea este specifică unui deținut. Și pictura asta, regăsindu-se în miile de pușcăriași politici închiși pe nedrept în anii ăia, amintește parcă de vorba lui Arsenie Boca: Dacă oamenii ți-ar face dreptate, Dumnezeu cum te-ar mai răsplăti?”, a spus Dan Negru în videoclipul postat pe Instagram.

Filmulețul a impresionat mii de oameni, care au apreciat atât valoarea istorică a descoperirii, cât și simbolismul puternic al picturii. „Mulțumim! Doamne ajută!”, „Sfântul Arsenie este o binecuvântare de la Dumnezeu!”, „Formidabil, mulțumim pentru detalii despre locuri dragi!”, „Mulțumim pentru aceste minunate informații”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților la postarea lui Dan Negru.

