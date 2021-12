Invitată la Kanal D, Iuliana Marciuc nu și-a mai putut stăpâni lacrimile atunci când a vorbit despre bunica ei. Realizatoarea TV nu poate accepta gândul că la un moment dat aceasta nu va mai fi lângă ea. Bătrâna, Maia așa cum îi spune ea, are 93 de ani și este cel mai mare sprijin al vedetei.

„Mă impresionează fiecare zi petrecută împreună cu ea, în care îmi dau seama, de fapt, că oricât aș fi eu de optimistă, mai e puțin. Înseamnă copilăria mea, pentru că stăteam cu ea. Apoi, înseamnă și persoana care, alături de mama, m-a ajutat să îl cresc pe David”, a spus Iuliana Marciuc.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Iuliana Marciuc a încercat 10 ani să rămână însărcinată

În urmă cu 16 ani, Iuliana Marciuc a devenit mamă pentru prima dată, însă puțini știu că aceasta a încercat timp de 10 ani să rămână însărcinată. Partenera lui Adrian Enache a mărturisit că a făcut și tratament pentru a putea deveni mamă.

„Mulți ani de zile o dorință neîmplinită a fost aceea de a rămâne însărcinată. Și acum îmi amintesc exact momentele, cum am aflat, unde eram. Eram cu prietena mea cea mai bună într-o televiziune, într-un birou. Mamă, când am văzut că e pozitiv… Îți dai seama, că făcusem tratamente. Doamne, dar ce n-am făcut!

Acupunctură, reflexoterapie, tratamente hormonale. Deci, am făcut foarte multe, am mers foarte des la biserică, țin minte că am mers 9 săptămâni la rând la Ghighiu, deci le încercasem cumva pe toate, toate”, a dezvăluit Iuliana Marciuc.

