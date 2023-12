Înainte de a participa la America Express, Iuliana s-a consultat cu șefii ei. „Bineînțeles că au fost discuții despre plecarea mea! Am cerut acordul, am întrebat dacă am voie să plec. Șefii mei au fost foarte deschiși, ceea ce pe mine m-a bucurat foarte tare. Îmi doream foarte mult o escapadă, să ies din rutina știrilor și a trezitului la 3 dimineața.

Am zis că vreau o nebunie, să mi se întâmple ceva, să fie apăsat un buton de reset! Când am ajuns acolo și sufeream în anumite situații, mă gândeam: «Cât de bine era în platou, cât de liniștită eram! Îmbrăcată frumos și curată!».

Nu mă spălam pe cap 4-5 zile, ceea ce pentru mine este îngrozitor! Ieși cumva din zona de confort. Nu ești curat, impecabil, îmbrăcat cum vrei!”, a declarat Iuliana Pepene pentru Ego.

Iuliana Pepene abia aștepta să revină la rutina ei din cadrul știrilor, după ce a participat la America Express.

„Abia așteptam! (n.r. – să revină la rutina ei) Sunt un om cameleonic! Unde mă pui, mă integrez! Dacă îmi spui ce am de făcut, fac cu brio! Nu mi-e frică de schimbări bruște, sub nicio formă! Aștept mereu provocări, să se întâmple lucruri! Când îți dorești, se întâmplă, cel puțin mie mi se întâmplă mereu ceva neașteptat!

Mă bucur de fiecare experiență, fie că este bună, fie că nu! Deocamdată rămânem la știri, îmi place foarte mult ceea ce fac! Multă lume mă întreabă cum rezist cu acest program, pentru că încerc să am și viață profesională, dar și socială! E dificil! Evenimentele la care ne întâlnim noi au loc seara, eu mă trezesc la ora 3 dimineața!

Uneori sunt un mic zombi și încerc să par umană, fiind foarte obosită! Cumva, le împac pe toate, dar este o provocare! Viața mea este un haos organizat, dar a început să îmi placă! Liniștea mă deprimă, îmi place haosul!”, a mai spus Iuliana despre cariera ei.

Laura Giurcanu și Sânziana Negru au câștigat America Express 2023

Laura Giurcanu și Sânziana Negru sunt câștigătoarele emisiunii America Express – Drumul Soarelui. În marea finală au ajuns doar două echipe, după ce Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au fost eliminați în ediția de marți, 26 decembrie.

Alexia Eram și Aris Melkior, copiii Andreei Esca, și-au dorit să ajungă pe primul lor și au luptat din greu în marea finală, însă norocul a fost de partea fetelor, care au reușit să ajungă primele la Irina Fodor. „Am dat tot ce am putut pentru show-ul acesta”, a spus Sânziana Negru. „Mă bucur că am trăit asta cu tine. Experiența asta e a noastră și rămâne”, a completat Laura Giurcanu.

