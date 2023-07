Iura Luncașu a dezvăluit ce l-a făcut să o aleagă pe Anamaria pentru rolul principal. „Valentina este o femeie puternica care generează multe probleme celor care nu știu sa se țină de treaba, dar mai ales celor care nu știu să o trateze cu respect. Se transformă radical atunci când e iubită. Așa începe povestea.

Ana se aseamănă în multe privințe cu personajul , doar că în contexte diferite apar, inevitabil, mari diferențe.

Am scris scenariul având în vedere un personaj feminin puternic și cu mare personalitate. Îmi spuneam tot timpul că Valentina din film ar trebui să împrumute multe din temperamentul Anei. În timp, printr-un cumul de întâmplări și cu ajutorul lui Adrian Pescariu, am decis să-i propun direct Anei rolul, în loc să caut o actriță care să o joace pe ea.



Partenerul Anei în Complotul bonelor este Cristi Iacob. Un actor și cu experiența și cu har și cu un bun simt aparte! Alături de ei apar Adrian Pescariu, Laurențiu Reghecampf junior dar și altii, crescuți de mine la iurafilmacademy.

Am lucrat întotdeauna bine cu actorii. Empatizez foarte mult cu ei. Sunt profesioniști care își expun sentimentele în fața tuturor. Îmi este drag acest proces. Mai ales atunci când sunt dăruiti, încrezători și constructivi, așa cum sunt Ana și Adrian”, ne-a declarat Iura Luncașu. În film mai joacă și fiica regizorului.

Ce spune Anamaria Prodan despre rolul ei

„Personajul din film are foarte multe lucruri în comun cu mine. Mă regăsesc și zâmbesc în fiecare replică sau scenă pe care o joc. Într-o seară am primit un telefon de la Adrian Pescariu, make-up artistul meu și de la regizorul Iura Luncașu. Era un 3 way call și a fost totul foarte simplu!

Iura mi-a spus atât de simplu. Anamaria am scris un scenariu de comedie romantică și caut femeia super puternică , super bogată super stăpână pe sine care conduce afaceri de milioane! Te-ar interesa să facem echipă pentru această comedie romantică?

Răspunsul meu a fost la fel de simplu. Iura, ești ceva fabulos în tot ceea ce faci. Răspunsul meu este DA“ . Din secunda aia ne-am lipit unul de altul și încredere mea în el a fost fără limită. Am apreciat enorm faptul că nu a pus la îndoială calitățile mele native în domeniul artei și a zâmbit când i-am spus că tot ce fac în viața asta ridic la rang de arta. I-am promis că voi învață tot ce se poate învăța în cinematografie pentru a face performanță și în acest domeniu”, a declarat Anamaria pentru Libertatea.

