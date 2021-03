Jador a răbufnit la consiliul de eliminare de la „Survivor România”: „Mi-au zis că m-am prefăcut. Nu înțeleg de unde răutatea asta”

Dacă Jador a fost de acord cu nominalizarea Roxanei Nemeș, faptul că cinci dintre colegii săi au propus-o pe Elena Marin pentru eliminare l-a scos din sărite pe Faimos.

El a declarat că este dezamăgit de atitudinea unora dintre sălbatici și îi critică pe aceștia pentru că păstrează în suflet resentimente. Jador spune că nu-și dorește ca Elena Marin să plece acasă, pentru că este una dintre cele mai muncitoare concurente din echipa roșie.

„Nu prea mă așteptam săptămâna asta, pentru că medicul nu prea m-a lăsat să joc și m-am gândit că lipsind din peisaj lumea o să mă dea la o parte.

Le mulțumesc celor care mă votează, celor care mă susțin și văd în mine un om bun, deși am mult defecte. Am fost atât de rușinat când i-am luat apărarea acestei echipe și am spus că noi nu votăm, nu ținem ura în suflet, nu avem probleme și când a ieșit Elena la vot nu mi-a venit să cred.

Nu înțeleg cum un om care își dă viață pe traseu și se vede asta.. Nu merita votată ea, ar fi trebuit să fie ultima fată votată. Cu scopul de a o proteja pe Majda, un grup de cinci oameni dintre noi au votat-o pe ea.

Am fost astăzi la spital și mi-au spus că m-am prefăcut. Nu înțeleg de unde răutatea asta..că „vedeta s-a prefăcut”. E multă ură între noi nu mai există educație între noi, nici respect și nici nimic. Trăim în junglă, dar venim din anumite medii”, a declarat Jador.

Faimosul își menține propunerea pentru eliminare și o nominalizează pentru a doua oară pe Majda. „O să votez cu Majda, pentru că din punct de vedere sportiv este a doua cea mai slabă fată din echipa asta

. Vreau să câștigăm mâncare, fiecare dintre noi are vise. E incorect să votez pe cineva care e bun în competiție și își dă silința pe traseu. Aș fi supărat dacă pleacă Elena Marin, chiar dacă o iubesc mai mult pe Majda. Nu o să votez niciodată în scopuri proprii”, spune Jador.

