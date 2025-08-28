Acum, interpretul i-a transmis soției lui un mesaj public de dragoste, alături de care a atașat o fotografie făcută la prima lor întâlnire.
„Dragostea mea,
Ți-aduci aminte de poza asta? Prima noastră întâlnire… primul moment în care am știut, fără nicio îndoială, că vei fi soția mea. Ți-am spus atunci, cu toată inima, că vei fi femeia lângă care vreau să trăiesc tot restul vieții mele. Și uite că astăzi, după doi ani, tot ce ți-am promis s-a împlinit.
Ai fost dorința mea, visul meu și acum ești realitatea mea. Viața mea s-a schimbat din ziua în care ai intrat în ea și nu există dar mai frumos decât faptul că acum suntem părinți. Țin minte cum mi-ai spus că visul tău este să fii mamă – iar cuvintele acelea m-au cucerit pentru totdeauna. Acum te privesc cum ești cea mai bună mamă și cea mai minunată soție, iar sufletul tău bun luminează fiecare zi din viața mea.
Ești cea mai frumoasă femeie din lume pentru mine, în toate felurile – în zâmbet, în privire, în felul în care iubești. Iar eu îți promit că voi fi mereu aici, să te fac fericită și să-ți amintesc cât de iubită ești. Te iubesc cu toată ființa mea, nevastă!”, i-a transmis Jador Oanei Ciocan pe contul de socializare.
