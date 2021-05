Jador, Remus Ionuț Dumitrache pe numele său real, a fost invitatul din cel mai recent podcast de YouTube al lui Damian Drăghici, în care cântărețul a relatat diverse episoade din copilăria și adolescența sa, una cu mari lipsuri.

„De multe ori nu a existat în casa mea a doua porție de mâncare, de aceea am și rezistat la Survivor România (n.red – concurs desfășurat pe Kanal D)”, s-a confesat cântărețul de muzică de petrecere.

În timp ce el participa la acel concurs, Teo Trandafir a făcut un reportaj la Kanal D în casa părintească a lui Jador, de lângă Bacău.

„Am certat-o pe mama, fiindcă doamna Teo a spus: «Aceasta este faimoasa cameră în care a copilărit Jador». Păi, în acea cameră am locuit cu toții, nu doar eu. Eu cu fratele meu și cu sora mea dormeam într-un pat, iar mama, tata și sora mea cea mică, în altul. Mai era soba în care băgai lemn pe foc și încă un metru, ca să ieși pe ușă”, a povestit Jador, mărturisind că visul vieții este să le facă la fiecare din familia sa câte o casă.

Tatăl i-a promis o bicicletă, dar i-a luat acordeon

„Eu sunt țigan, iar tata nu accepta ca fi-su să nu învețe. Am luat un 4 la limba română, am căutat un trifoi cu patru foi ca să am noroc să nu mă bată, dar tot m-a rupt cu bătaia. Sincer, nu-mi plăcea școala, dar am făcut-o. Am fost premiant, am luat Bac-ul, sunt masterand în economie, am terminat facultatea, dar tot lăutar am vrut să mă fac. Mi-a promis tata că-mi ia bicicletă dacă iau premiul I, am luat 4 ani la rând premiul I, dar de-abia mi-a luat acordeon”, a rememorat tânărul de 26 de ani.

A absolvit Facultatea de Relații Internaționale, apoi a urmat masterul de „Studii Economice”, înaintea de a deveni foarte cunoscut în cadrul a diverse show-uri la Kanal D.

A lucrat pe post de casier, apoi la o casă de amanet, ca să se întrețină în facultate, mai ales că și părinții au avut cancer în acea perioadă, trebuind să-i ajute și pe ai lui cu bani.

„În clasa a IX-a, am dat de fete. Și a venit mama la școală și m-a bătut în fața fetei! A fost cea mai mare rușine și, ca să nu mai vină mama să mă bată, am învățat. În copilărie aș fi vrut să mă fac preot. Dar îmi plac prea mult femeile, făceam o greșeală prea mare”, a mărturisit Jador.

PARTENERI - GSP.RO „Am rămas marcată ce îi plăcea..” O fostă amantă a lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri fără perdea: „Mi-am îndeplinit o fantezie cu el”

Playtech.ro Florin Piersic jr, gest total nepotrivit în fața copilului. S-a întâmplat la IKEA

Observatornews.ro Italian de 73 de ani îndrăgostit lulea, păcălit cu aproape un milion de euro de iubita din Gorj. Femeia i-ar fi promis că se vor căsători

HOROSCOP Horoscop 7 mai 2021. Balanțele sunt deplin decise să facă o adevărată revoluție în domeniul financiar

Știrileprotv.ro Femeie înţepată de un scorpion într-un supermarket din România. În ce produs banal se ascundea

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani

PUBLICITATE Cum să-ți faci manichiura french perfectă, la tine acasă (Publicitate)