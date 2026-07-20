Sute de fani cumpăraseră bilete și așteptaseră ore în șir, pe timp de caniculă, pentru a-și vedea favoritul. Cu toate acestea, din cauza tensiunilor de la fața locului, Jador a decis să părăsească locația înainte de a coborî din mașină.

Jador: „Nici măcar nu am apucat să cobor din mașină”

Într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, artistul a explicat motivele din spatele anulării și a ținut să precizeze că decizia nu a avut legătură cu aspecte financiare sau orgolii personale, ci cu propria siguranță.

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„Mă doare sufletul că nu am putut fi alături de voi. Știu că mulți dintre voi ați venit de la primele ore ale zilei, ați îndurat căldura și ați așteptat doar pentru câteva momente în care să cântăm împreună. Gândul că ați plecat acasă dezamăgiți mă apasă enorm.

Adevărul este că nici măcar nu am apucat să cobor din mașină. Am fost întâmpinat cu agresivitate, jigniri și un comportament care nu își are locul nicăieri”, a mărturisit Jador.

Promisiunea făcută fanilor din Diaspora

Artistul a subliniat că respectul față de public și față de sine l-au determinat să nu continue evenimentul în acele condiții ostile. Totuși, el le-a promis românilor din Torino că va căuta o modalitate de a compensa această situație neplăcută.

„Nu am vrut niciodată să vă dezamăgesc și nu este vorba despre bani sau despre orgolii. Este vorba despre respect, despre demnitate și despre faptul că nimeni nu ar trebui să treacă prin astfel de momente. Vă mulțumesc din inimă pentru dragostea pe care mi-o purtați. Promit că voi face tot ce îmi stă în putere să ne revedem cât mai curând și să vă ofer concertul pe care îl meritați”, a încheiat Jador.

Foto: Instagram

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