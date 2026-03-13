La aproape un an de când a devenit tată, după ce soția lui, Oana Ciocan, a născut un băiețel, Jador se retrage din muzică și se dedică familiei sale. Chiar dacă lucrurile păreau să îi meargă ca pe roate, cântărețul a decis că ar fi momentul să facă o schimbare în viața sa. Mai mult, el a precizat că nu este vorba despre nicio strategie de marketing.

„Salutare, Jadorașii mei! Vreau să vă spun ceva din suflet și o să fiu sincer cu voi, așa cum am fost mereu. Am decis să iau o pauză de la muzică…Nu știu cât va dura…

Din 2019 nu m-am oprit deloc. Am trăit pentru muzică zi și noapte, dar în momentul ăsta simt că am nevoie să mă opresc puțin și să-mi recapăt puterile. Și vreau să fie clar pentru toată lumea: nu este marketing, nu este o strategie și nu este un film. Eu mereu am fost transparent cu voi și cu viața mea reală. V-am arătat tot – și momente bune, și cele grele. Nu știu ce va urma. Poate e doar o pauză… poate va fi mai mult. Timpul o să spună.

Vreau doar să vă mulțumesc din suflet că mi-ați ascultat muzica și că ați rezonat cu sufletul meu pe care l-am pus în fiecare piesă pentru voi. Sper că v-am alinat durerile măcar o dată și că v-am făcut viața puțin mai frumoasă prin muzica mea. Vă iubesc și vă sunt recunoscător pentru tot!”, a fost mesajul transmis de Jador pe contul de socializare.

