Partenera sa, Jutta Leerdam, a avut o prestație spectaculoasă la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano‑Cortina 2026, unde a câștigat două medalii: aur la proba de 1.000 de metri și argint la 500 de metri.

Un cadou pe măsura performanțelor olimpice

Pentru a marca acest succes, Jake Paul i-a dăruit iubitei sale o mașină de lux. Momentul a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare, unde boxerul a transmis și un mesaj emoționant.

„Doar ce e mai bun pentru regina mea. A muncit din greu pentru aur și argint, așa că i-am oferit un Mercedes Clasa G din bronz”, a scris el în videoclip.

Cadoul a fost oferit la proprietatea lui Jake Paul din Puerto Rico, acolo unde Jutta Leerdam a ajuns după ce s-a întors din Europa cu un avion privat.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, mașina ar fi un model exclusivist Brabus 800 „Tiffany Edition”, bazat pe Mercedes-AMG G63. Vehiculul este renumit pentru interiorul realizat din piele fină într-o nuanță turcoaz deschis și pentru performanțele impresionante.

Modelul dezvoltă aproximativ 800 de cai putere și poate accelera de la 0 la 100 km/h în aproximativ 4,1 secunde.

Prețul exact al mașinii nu a fost confirmat, însă estimările indică o valoare cuprinsă între 450.000 și 550.000 de euro, în funcție de dotări.

Reacția sportivei

Vizibil emoționată, Jutta Leerdam s-a urcat imediat în noul automobil și a făcut o scurtă plimbare.

„Îmi place la nebunie. Nu-mi vine să cred, este atât de frumos”, a spus patinatoarea în timp ce admira mașina.

Sportiva în vârstă de 27 de ani este una dintre cele mai cunoscute figuri ale patinajului viteză, iar performanțele sale de la Milano-Cortina au transformat-o într-una dintre vedetele competiției.

Jake Paul, între box și celebritate online

Jake Paul și-a construit o carieră neobișnuită, trecând de la statutul de vedetă pe internet la cel de boxer profesionist. El a devenit cunoscut pentru meciurile spectaculoase și pentru prezența constantă în atenția publicului.

În 2024, acesta l-a învins pe legendarul boxer Mike Tyson într-un meci intens difuzat pe platforma Netflix. Un an mai târziu însă, a suferit o înfrângere dură în fața lui Anthony Joshua.

