Cântărețul și-a lăsat fanii cu gura căscată după ce a apărut luni, 29 mai, la emisiunea „Lorraine” de la ITV, având un look foarte diferit față de cel din 2012, când a participat la X Factor. James Arthur, în vârstă de 35 de ani, a urcat pe scenă miercuri seară pentru o reprezentație live în cadrul emisiunii „Britain’s Got Talent”, impresionându-i pe jurații Amanda Holden, Simon Cowell, Alesha Dixon și Bruno Tonioli.

În ciuda performanței uimitoare a lui James în cadrul emisiunii de talente, telespectatorii nu au putut trece peste noul său look. Cântărețul avea o față vizibil mai netedă și un păr mult mai lung.

După prestația sa, James i-a mulțumit în mod dulce lui Simon pentru că l-a ajutat să-și înceapă cariera în urmă cu peste zece ani. El a spus: „Pot să-i mulțumesc lui Simon pentru tot ce mi-a oferit cu aceste oportunități.”

„Am dat o audiție pentru una dintre emisiunile lui Simon acum 10 ani și sunt încă aici. Asta pentru că el le dă o șansă oamenilor care nu au cel mai bun start în viață.”

Pe Twitter, în timp ce James Arthur cânta, fanii nu au putut să nu remarce că vedeta arăta extrem de diferit față de apariția sa de la X Factor. Unul dintre ei a scris: „James Arthur arată diferit aici…”. „Noul look al lui James îmi amintește de o statuie grecească pe care am văzut-o odată”, a scris altcineva. Un al treilea a adăugat: „Tipul ăsta de pe scenă arată de parcă l-ar fi mâncat pe James Arthur”.

Un al patrulea fan a scris: „Ce s-a întâmplat cu fața lui James Arthur?”, în timp ce altcineva a spus: „Și-a făcut James Arthur un lifting facial?”

Acest lucru vine după ce James a ținut prima pagină a ziarelor la începutul acestui an, deoarece fanii au fost convinși că a concurat ca Rhino în emisiunea The Masked Singer. În legătură cu această dezbatere, el a scris pe Twitter: „Pentru toți cei care fac teorii, nu sunt Rhino în #MaskedSingerUK, probabil că este Lewis Capaldi.”

Muzica l-a vindecat pe James Arthur de traumele copilăriei

James Arthur susține că a fost vindecat de traumele din copilărie cu ajutorul muzicii. În urmă cu ceva ani, cântărețul dezvăluia fanilor că se luptă cu depresia și anxietatea. El a apelat la terapia cognitivă comportamentală, pentru că în pandemie ajunsese să se izoleze complet.

Se pare că anxietatea și depresia au devenit din ce în ce mai greu de suportat de când a întâlnit succesul prin câștigarea emisiunii de talente X Factor din UK.

„Există deja o poveste pe care o știe toată lumea despre mine, cum m-am luptat cu problemele de sănătate mintală, cu traumele din copilărie și toate chestiile astea. Sunt un pic plictisit să tot vorbesc despre ele. Dar de data asta a fost ceva diferit. În timp ce am mers mai departe cu procesul creativ, a devenit din ce în ce mai clar pentru mine că este vorba de un album în care mă oglindesc. Ca multi artiști din timpul pandemiei, am fost forțat să mă concentrez pe muzică. Cred că mulți artiști s-au bucurat că n-au mai fost nevoiți să plece în turnee sau să aibă apariții TV ori altele de genul. În cazul meu a fost un lux să mă pot concentra pe mine și pe muzica mea și să procesez tot ce mi s-a întâmplat în viața mea în ultimii 8 ani de când am câștigat X Factor”, spunea James Arthur.

